В Ростове позаботятся о туалетах на постах ГИБДД, а в Донбасс запустят поезда

Posted 5 июля 2022, 18:59
Published 5 июля 2022, 18:59
Modified 1 октября, 14:59
Updated 1 октября, 14:59
Благоприятный прогноз
Синоптики объявили, что в конце рабочей недели температура в Ростовской области может снизиться на несколько градусов.
В настоящий момент в Ростовской области держится по-летнему знойная погода с температурой воздуха около +34 градусов, однако с течением времени дневная температура будет падать и в воскресенье, 10 июля, составит около +31 градуса. Уже в понедельник, 11 июля, дневной температурный максимум должен составить всего 27 градусов тепла.
Вопросы логистики
Глава донского региона Василий Голубев заявил, что власти Ростовской области обсуждают вопросы установки транспортной связи между регионом и Донбассом.
В качестве решения проблемы перевозки грузов и пассажиров рассматривают создание железнодорожного сообщения между Республиками и Ростовской областью. Василий Голубев уточнил, что правительство собирается помогать лицам и организациям, которые решат принять участие в реализации проекта восстановления железнодорожного сообщения.
Также глава региона поделился планами восстановить автобусные рейсы между Ростовской областью и Республиками Донбасса, так как это также будет способствовать решению задач по обеспечению пассажироперевозок.
По мнению губернатора, эти меры станут важным шагом для восстановления и развития экономики и инфраструктуры Республик.
Из соображений гигиены
В ходе планерного заседания сити-менеджера Ростова Алексея Логвиненко озаботил вопрос установки биотуалетов для сотрудников на постах ГИБДД, которые находятся на въездах в город.
Сейчас таких постов 10, все они были созданы после начала СВО на Украине, но с тех пор вопрос с организацией комфортных условий работы для персонала так и не был решен.
Алексей Логвиненко считает, что отсутствие туалетов оказывает негативное влияние на работу инспекторов, а потому все посты необходимо оснастить туалетами до конца рабочей недели.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]