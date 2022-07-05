В Ростовской области молодые предприниматели могут получить грант на развитие бизнеса

Posted 5 июля 2022, 13:32
Published 5 июля 2022, 13:32
Modified 1 октября, 15:24
Updated 1 октября, 15:24
Стало известно, что в понедельник, 4 июля, на заседании правительства области глава Министерства экономразвития региона Максим Папушенко представил проект документа, позволяющего получить финансовую поддержку большему числу молодых предпринимателей. Речь идет о бизнесменах возрастом до 25 лет включительно, которые смогут получить гранты для развития собственного дела в рамках регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».
Проект постановления вносит изменения в постановление № 655 «О Порядке предоставления грантов субъектам малого и среднего предпринимательства», благодаря чему кандидатами на грант становятся предприятия малого и среднего бизнеса, открытые их руководителем до достижения 26-летнего возраста.
«Мы приводим региональные нормативные акты в соответствие с приказом федерального министерства. Размер гранта может составлять от 100 до 500 тысяч рублей», — рассказал о расширении круга претендентов на грант министр экономразвития Ростовской области Максим Папушенко.
В постановлении дополнительно указано, что полученные средства можно потратить на аренду или же ремонт нежилых помещений, а также покупку или аренду необходимой для ведения бизнеса техники, присоединение к инженерным коммуникациям, а также модернизацию транспортных средств с целью последующей перевозки лиц из числа маломобильных групп населения, оплату услуг коммунального хозяйства или Интернета, а вместе с ними покупку сырья, программного обеспечения и многих других вещей, необходимых для комфортного старта и ведения собственного дела.
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