В Ростовской области молодые предприниматели могут получить грант на развитие бизнеса

В постановлении дополнительно указано, что полученные средства можно потратить на аренду или же ремонт нежилых помещений, а также покупку или аренду необходимой для ведения бизнеса техники, присоединение к инженерным коммуникациям, а также модернизацию транспортных средств с целью последующей перевозки лиц из числа маломобильных групп населения, оплату услуг коммунального хозяйства или Интернета, а вместе с ними покупку сырья, программного обеспечения и многих других вещей, необходимых для комфортного старта и ведения собственного дела.