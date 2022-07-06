Провести отпуск в Донбассе предложил депутатам Госдумы Володин

«Летом будет время без заседаний, поэтому есть возможность оформить командировку, чтобы побывать в ЛНР и ДНР. Можно обсуждать вопросы помощи Донбассу, а также темы, касающиеся формирования правового поля», — пишет издание со ссылкой на слова Володина.