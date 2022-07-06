Провести отпуск в Донбассе предложил депутатам Госдумы Володин

Депутатам Госдумы предложили съездить в ДНР и ЛНР во время летнего отпуска. По словам Володина, здесь они смогут поговорить на темы оказания помощи Донбассу.
«Летом будет время без заседаний, поэтому есть возможность оформить командировку, чтобы побывать в ЛНР и ДНР. Можно обсуждать вопросы помощи Донбассу, а также темы, касающиеся формирования правового поля», — пишет издание со ссылкой на слова Володина.
Он напомнил, что некоторых депутатов избрали при поддержке граждан, проживающих в Донбассе.
Ранее беженцам из Донбасса предложили в Ростове заняться собственным бизнесом. Напомним, что тысячи людей ежедневно едут в донской регион из ЛНР и ДНР. Люди говорят, что боятся агрессии Украины, поэтому они бросают свои дома.
В России подготовлены условия, чтобы прибывшим было комфортно. Для них есть еда, медикаменты, оказывают психологическую помощь тем, кто в ней нуждается.