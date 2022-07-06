РЭО вложит в перспективные объекты обращения с ТКО в Сибири 47,5 млрд

Уже реализуется концессионное соглашение в Кемеровской области. Кроме этого, на данный момент уже подано тринадцать концессионных инициатив, в том числе в Иркутской, Омской и Томской областях, Алтайском и Красноярском краях, Республиках Алтай, Хакасия и Тыва. В июле текущего года планируют провести конкурс на заключение концессионного соглашения в Новосибирской области на строительство двух объектов по обращению с ТКО, общая мощность которых будет составлять 630 тысяч тонн в год.