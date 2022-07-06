РЭО вложит в перспективные объекты обращения с ТКО в Сибири 47,5 млрд

По словам главы ППК «РЭО» Дениса Буцаева, на сегодняшний день двадцать семь объектов по обращению с ТКО в Сибири находятся на стадии активной подготовки. Их ввод в эксплуатацию запланирован до конца 2024 года. Мощность обработки ТКО будет составлять свыше четырех миллионов тонн в год, а утилизации отходов — больше полутора миллионов тонн в год. Об этом пишет 360tv.ru.
«Стоимость объектов оценивается более чем в 50 млрд рублей. РЭО может предоставить финансирование в объеме около 47,5 млрд рублей. Финансирование предоставляется концессионерам в виде льготного займа по ставке около 5,5% годовых на срок до 12 лет», — сообщил Буцаев.
Генеральный директор РЭО добавил, что ввод в эксплуатацию объектов даст возможность превысить запланированные показатели федерального проекта на 2024 год во всех регионах Сибири и обеспечить достижение показателей 2030 года ранее срока.
Уже реализуется концессионное соглашение в Кемеровской области. Кроме этого, на данный момент уже подано тринадцать концессионных инициатив, в том числе в Иркутской, Омской и Томской областях, Алтайском и Красноярском краях, Республиках Алтай, Хакасия и Тыва. В июле текущего года планируют провести конкурс на заключение концессионного соглашения в Новосибирской области на строительство двух объектов по обращению с ТКО, общая мощность которых будет составлять 630 тысяч тонн в год.
Заместитель главы РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев отметил, что в компании считают наиболее эффективным способом реализации указанных проектов механизм государственно-частного партнерства. Он обеспечивает гарантии всем участникам концессионных соглашений и дает возможность привлечь финансирование через Российского экологического оператора за счет выпуска облигаций с субсидированным купонным доходом в размере девяноста процентов от ключевой ставки Банка России.
По словам Королева, участники концессионных сделок должны до середины следующего года разработать проектно-сметную документацию на перспективные объекты по обращению с ТКО для реализации планов по созданию инфраструктуры в Сибири к 2024 году.
Всего в СФО необходимо создать инфраструктуру мощностью пять миллионов тонн в год по обработке ТКО, а по утилизации отходов — два миллиона тонн в год. На создание перспективных объектов в округе требуется свыше шестидесяти семи миллиардов рублей.