Ресторан на месте «Макдональдса» откроется в Ростове 11 июля

Posted 7 июля 2022, 07:56
Published 7 июля 2022, 07:56
Modified 1 октября, 14:29
Updated 1 октября, 14:29
В понедельник 11 июля в донской столице заработает первый ресторан »Вкусно — и точка». Он откроется в 10 утра в ростовском ЦУМе.
В здании уже начали монтировать вывеску новым названием и эмблемой, однако сильно внутреннее убранство ресторана не изменится. Столы, стулья и диваны менять не стали.
О датах открытия на других площадках в Ростове пока не сообщается.
Ранее RostovGazeta писала о том, как ведется набор сотрудников в рестораны Вкусно — и точка в Ростове.
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