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Posted 7 июля 2022, 07:56

Published 7 июля 2022, 07:56

Modified 1 октября, 14:29

Updated 1 октября, 14:29

Ресторан на месте «Макдональдса» откроется в Ростове 11 июля

7 июля 2022, 07:56
11 июля в ростовском ЦУМе на месте бывшего «Макдональдса» заработает ресторан «Вкусно — и точка». Объявление об этом появилась на входе в заведение.

В понедельник 11 июля в донской столице заработает первый ресторан »Вкуснои точка». Он откроется в 10 утра в ростовском ЦУМе.

В здании уже начали монтировать вывеску новым названием и эмблемой, однако сильно внутреннее убранство ресторана не изменится. Столы, стулья и диваны менять не стали.

О датах открытия на других площадках в Ростове пока не сообщается.

Ранее RostovGazeta писала о том, как ведется набор сотрудников в рестораны Вкуснои точка в Ростове.

#Алина Заярная#Общество#Новости
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