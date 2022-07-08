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Posted 8 июля 2022, 09:09

Published 8 июля 2022, 09:09

Modified 1 октября, 14:40

Updated 1 октября, 14:40

В Ростовской области до конца 2022 года высадят 200 гектаров садов

8 июля 2022, 09:09
В Ростовской области до конца года площадь садовых планируют увеличить на 200 гектаров плодовых деревьев, об этом сообщили в правительстве региона.

Власти рассказали о ежегодном увеличения площади садов с помощью посадки плодовых деревьев, так в 2022 году на осень запланирована закладка 200 гектаров садов на территории Ростовской области.

Замгубернатора региона Виктор Гончаров рассказал, что за последние пять лет площадь садов выросла на 750 гектаров, а в этом году на поддержку и развитие садоводства выделили 100 миллионов рублей.

Власти добавили, что 40 гектаров сливовых садов запланировано заложить в период 2022–2023 года на территории Цимлянского района, где впервые начали выращивать российский чернослив.

При этом по итогам прошлого года общая площадь садов в Цимлянском районе составляла 186 гектаров, из которых плодоносили более 75 гектаров земли.

Что касается областных садов в целом, то их совокупная площадь составляет 3,6 тысячи гектаров, большая часть из них отдана под семечковые и косточковые культуры.

Ранее в Ростове поделились планами высадить больше 70 сортов сирени к осени следующего года.

#Общество#Новости
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