В Ростовской области до конца 2022 года высадят 200 гектаров садов

Posted 8 июля 2022, 09:09
Published 8 июля 2022, 09:09
Modified 1 октября, 14:40
Updated 1 октября, 14:40
Власти рассказали о ежегодном увеличения площади садов с помощью посадки плодовых деревьев, так в 2022 году на осень запланирована закладка 200 гектаров садов на территории Ростовской области.
Замгубернатора региона Виктор Гончаров рассказал, что за последние пять лет площадь садов выросла на 750 гектаров, а в этом году на поддержку и развитие садоводства выделили 100 миллионов рублей.
Власти добавили, что 40 гектаров сливовых садов запланировано заложить в период 2022–2023 года на территории Цимлянского района, где впервые начали выращивать российский чернослив.
При этом по итогам прошлого года общая площадь садов в Цимлянском районе составляла 186 гектаров, из которых плодоносили более 75 гектаров земли.
Что касается областных садов в целом, то их совокупная площадь составляет 3,6 тысячи гектаров, большая часть из них отдана под семечковые и косточковые культуры.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]