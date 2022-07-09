Число российских туристов в Грузии выросло в пять раз по сравнению с 2021 годом

В издании рассказали, что за июнь на территорию Грузии въехали более 90,2 тысячи туристов, что на 503% больше показателей прошлого года. Это позволило россиянам возглавить рейтинг въезжающих, опередив Турцию и Армению, из которых приехали около 62,2 и 61,9 тысячи туристов. Также сообщается, что общее количество путешественников, посетивших Грузию в июне, достигло 445,9 тысячи человек. Рост этого показателя составил 185,5%.