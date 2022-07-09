«Это был ужас»: ростовчане пожаловались на отключенные кондиционеры в автобусах

«Я с начала лета с 1 июня только в одном автобусе маршрута № 6 видел и чувствовал работающий кондиционер… В 164, 56, 26. 34а 55 во время поездок кондиционеры не работали. Более того их решетки были покрыты слоем пыли и грязи два-три сантиметра толщиной», — добавил один из недовольных пассажиров.