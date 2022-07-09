rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Это был ужас»: ростовчане пожаловались на отключенные кондиционеры в автобусах

9 июля 17:17
Фото: Unsplash
Ростовчане заявили, что большинство автобусов возят пассажиров без кондиционеров, и не поверили результатам проверки транспорта, комментарии об этом появились в сети «ВКонтакте».

Напомним, на днях Департамент транспорта провел проверку общественного транспорта, в результате которой инспекторы выявили более 70 нарушений. В итоге администрация предупредила АТП, нарушающие правила перевозки пассажиров, что если недочеты в работе не устранят в ближайшие дни — власти города разорвут контракты с перевозчиками. Всего таких компаний три, однако называть провинившиеся предприятия власти не стали.

Однако эта информация нашла бурный отклик в сердцах ростовчан, которые заявили, что сейчас гораздо проще перечислить маршруты с работающими системами кондиционирования, чем без них.

Разве можно людей возить в скотовозках, которые ходят по маршрутам № 91 и 113? Когда закончится этот беспредел с городским транспортом?», — пожаловались ростовчане.

«Пришлось тут ездить пару дней на автобусах. Из четырех поездок работал только в одном, и то, так как все окна были открыты, эффекта было мало», — заметил один из горожан.

«Проще перечислить, когда попадаешь в транспорт С РАБОТАЮЩИМ кондиционером… Может мне так везёт», — поддержал общее мнение один из комментаторов.

«Я с начала лета с 1 июня только в одном автобусе маршрута № 6 видел и чувствовал работающий кондиционер… В 164, 56, 26. 34а 55 во время поездок кондиционеры не работали. Более того их решетки были покрыты слоем пыли и грязи два-три сантиметра толщиной», — добавил один из недовольных пассажиров.

Также в немилость горожан попали маршруты № 71, 26, 67, 35, 42, в которых якобы чаще других не работают кондиционеры.

«№ 96, давно ездил (недели три назад), тоже без кондиционера был, совмещая с малым количеством посадочных мест — это был ужас», — пожаловался один из ростовчан.

Материалы по теме
Обломок ракеты ПВО застрял в кондиционере жилого дома в БелгородеАвтобусы в Ростове-на-Дону продолжают ездить без кондиционеров в адскую жаруВласти Ростова расторгнут контракт с перевозчиками из-за кондиционеров в автобусах
#Новости#Диана Троянская#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00