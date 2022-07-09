«Это был ужас»: ростовчане пожаловались на отключенные кондиционеры в автобусах

Напомним, на днях Департамент транспорта провел проверку общественного транспорта, в результате которой инспекторы выявили более 70 нарушений. В итоге администрация предупредила АТП, нарушающие правила перевозки пассажиров, что если недочеты в работе не устранят в ближайшие дни — власти города разорвут контракты с перевозчиками. Всего таких компаний три, однако называть провинившиеся предприятия власти не стали.
Однако эта информация нашла бурный отклик в сердцах ростовчан, которые заявили, что сейчас гораздо проще перечислить маршруты с работающими системами кондиционирования, чем без них.
“Разве можно людей возить в скотовозках, которые ходят по маршрутам № 91 и 113? Когда закончится этот беспредел с городским транспортом?», — пожаловались ростовчане.
«Пришлось тут ездить пару дней на автобусах. Из четырех поездок работал только в одном, и то, так как все окна были открыты, эффекта было мало», — заметил один из горожан.
«Проще перечислить, когда попадаешь в транспорт С РАБОТАЮЩИМ кондиционером… Может мне так везёт», — поддержал общее мнение один из комментаторов.
«Я с начала лета с 1 июня только в одном автобусе маршрута № 6 видел и чувствовал работающий кондиционер… В 164, 56, 26. 34а 55 во время поездок кондиционеры не работали. Более того их решетки были покрыты слоем пыли и грязи два-три сантиметра толщиной», — добавил один из недовольных пассажиров.
Также в немилость горожан попали маршруты № 71, 26, 67, 35, 42, в которых якобы чаще других не работают кондиционеры.
«№ 96, давно ездил (недели три назад), тоже без кондиционера был, совмещая с малым количеством посадочных мест — это был ужас», — пожаловался один из ростовчан.