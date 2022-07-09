Ростовчанки начали голыми купаться в ручье Гремучка из-за жары в июле

По словам горожан, из-за жаркой погоды девушки сбросили всю одежду. Их не смутило то, что рядом было много отдыхающих.
«День обнаженки в Ростове. Некоторые дамочки совсем без комплексов», — пишет автор.
Пользователи в комментариях написали, что по сравнению с этими девушками они очень скучно живут. Другие пошутили, что цены на купальники взлетели, поэтому никто не покупает.
«Если есть что показать, почему бы и нет. Не завидуйте», — заявили горожане.
«Рисковая дамочка, не боится ничего подцепить. Как бы там ни было, я бы ей не советовала так ходить», — написала одна из подписчиц.