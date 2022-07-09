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Ростовчанки начали голыми купаться в ручье Гремучка из-за жары в июле

9 июля 10:06
Фото: соцсети
Жительницы Ростова-на-Дону скинули с себя всю одежду и обнаженными искупались в ручье Гремучка, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

По словам горожан, из-за жаркой погоды девушки сбросили всю одежду. Их не смутило то, что рядом было много отдыхающих.

«День обнаженки в Ростове. Некоторые дамочки совсем без комплексов», — пишет автор.

Пользователи в комментариях написали, что по сравнению с этими девушками они очень скучно живут. Другие пошутили, что цены на купальники взлетели, поэтому никто не покупает.

«Если есть что показать, почему бы и нет. Не завидуйте», — заявили горожане.

«Рисковая дамочка, не боится ничего подцепить. Как бы там ни было, я бы ей не советовала так ходить», — написала одна из подписчиц.

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