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Posted 9 июля 2022, 08:35

Published 9 июля 2022, 08:35

Modified 1 октября, 14:44

Updated 1 октября, 14:44

Судимых за разбой и изнасилования стали брать в украинскую разведку

9 июля 2022, 08:35
Часть сотрудников главного управления разведки Минобороны Украины ранее были судимы за различные преступления, пишет РИА «Новости» со ссылкой на слова генерала-полковника Михаила Мизинцева.

Под данным издания, сотрудники ранее были судимы, в том числе за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков. Среди преступлений также кражи и изнасилования

«Многие представители этой структуры наркозависимые», — пишет издание со ссылкой на слова Мизинцева.

Отмечается, что бесчеловечные провокации совершают люди с бандитским прошлым.

Ранее три ребенка пострадали при обстреле Украиной территорий Донецка и Горловки. Сейчас им оказывают помощь.

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