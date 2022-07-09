Судимых за разбой и изнасилования стали брать в украинскую разведку

Posted 9 июля 2022, 08:35
Published 9 июля 2022, 08:35
Modified 1 октября, 14:44
Updated 1 октября, 14:44
Под данным издания, сотрудники ранее были судимы, в том числе за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков. Среди преступлений также кражи и изнасилования
«Многие представители этой структуры наркозависимые», — пишет издание со ссылкой на слова Мизинцева.
Отмечается, что бесчеловечные провокации совершают люди с бандитским прошлым.
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