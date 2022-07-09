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В Таганроге открыли сбор подписей против закрытия эколагеря для особенных детей

9 июля 14:11
Фото: suntag.ru
Родители особенных детей Таганрога объявили сбор подписей против закрытия детского лагеря Станции юных натуралистов (СЮН), петиция появилась на портале Change.org.

Автор петиции ради спасения СЮН рассказал, что в этом году летний эколагерь отметил 75 лет со дня основания. Однако 17 лет назад в 2005 году городская администрация решила перенести Станцию ради размещения жилых и коммерческих кварталов.

«Земля, на которой она находилась, приглянулась местным чиновникам, и было принято решение отдать землю под строительство жилых домов и коммерческих структур», — сказано в сообщении автора.

Он также рассказал, что после переезда в заброшенное здание без окон сотрудники и помощники СЮНа провели большую работу по расчистке территорий, строительству теплиц, а также создания огорода для аптекарских нужд.

Сейчас же администрация Таганрога собирается окончательно закрыть эколагерь, дающий особенным детям не только возможность оздоровиться и социализироваться, но и приобрести полезные навыки с пользой проведя лето.

«Вся работа которая велась людьми, преданными своему делу, оказалась никому не нужной, кроме благодарных родителей и учеников», — расстроились родители, сообщив, что местные власти лишают их детей возможности укрепить здоровье в практически единственном лагере, готовом принять детей с особыми потребностями.

Сейчас петицию для продолжения работы лагеря подписали уже 295 человек.

Ранее в Ростове собирали подписи ради возвращения прямых выборов главы мэрии.

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