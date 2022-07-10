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Военкор Поддубный заявил, что системы залпового огня ВСУ могут ударить по Ростову

10 июля 17:02
Фото: wikipedia.org
Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный прокомментировал поставку ВСУ американских дальнобойных ракет для РСЗО HIMARS, свое мнение репортер опубликовал в Telegram-канале.

Власти Штатов рассказали, что в скором времени отправят для украинской армии боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS. Военный корреспондент Евгений Поддубный предположил, как изменится ход боевых действий после получения ВСУ данного вида вооружений.

Он отметил, что тактические ракеты имеют возможность ударять на расстояние до 300 километров. Это значит, что ВСУ сможет производить удары до Ростова, Севастополя, Брянска, Воронежа, Курска и даже Смоленска. Поддубный считает, что это может привести «катастрофическим последствиям». Однако сразу же успокоил, что российские системы ПВО и ПРО смогут защитить приграничные города.

Военкор добавил, что специальная военная операция должна завершиться только полным разгромом киевского режима и уничтожением неонацизма на Украине.

Ранее ВКС России в Донбассе уничтожили склад с гаубицами М777 американского производства.

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