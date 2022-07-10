Военкор Поддубный заявил, что системы залпового огня ВСУ могут ударить по Ростову

Он отметил, что тактические ракеты имеют возможность ударять на расстояние до 300 километров. Это значит, что ВСУ сможет производить удары до Ростова, Севастополя, Брянска, Воронежа, Курска и даже Смоленска. Поддубный считает, что это может привести «катастрофическим последствиям». Однако сразу же успокоил, что российские системы ПВО и ПРО смогут защитить приграничные города.