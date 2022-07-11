Не стоит забывать, что самый важный напиток в жару — это чистая питьевая вода! Ее необходимо пить не менее 1,5- 2 литров в день. Она может быть холодной, но не ледяной. Лучше всего употреблять кофе только один раз в день. Также стоит отказаться от газированных напитков и соков. Если хочется выпить фруктовый сок, то стоит добавить в воду немного лимонного сока или заменить его на овощной.