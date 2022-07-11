Арбуз
Уникальный источник витаминов, который на 92% состоит из воды и обладает множеством полезных свойств. Благодаря арбузу, утоляется чувство жажды и голода. Арбуз содержит витамины группы В, аскорбиновую кислоту, углеводы. В составе продукта содержится большое количество железа, магния, растительной клетчатки.
Огурцы
По содержанию витаминов огурец уступает многим овощам в содержании витаминов, поскольку практически полностью состоит из воды. Однако, в ней содержится большое количество минеральных солей, а также биоактивных веществ. Употребление огурцов полезно при проблемах с сердечно-сосудистой и пищеварительной системой. Кроме того, потребление большого количества огурцов может способствать снижению веса.
Помидоры
Этот овощ обладает множеством полезных микроэлементов, которые положительно влияют на сердечно-сосудистую систему и помогают очистить организм. Помимо этого, томаты являются прекрасным источником витамина С, который необходим для здоровья костей. Есть в помидорах и другие жизненно важные питательные вещества: ликопин, калий и витамин B6, пищевые волокна (марганец, магний, ниацин)
Малина
У малины высокая концентрация антиоксидантов, которые препятствуют повреждению клеток организма и останавливают процесс старения. Эта особенность малины позволяет считать ее «ягодой здоровья и долголетия». Известно, что малина снижает температуру тела и поддерживает иммунитет. К тому же, благодаря наличию меди в ее составе малина помогает улучшить настроение и предотвратить развитие депрессии.
Свежая зелень
Сейчас, летом, ее много — с огорода. Салаты с добавлением огурцов и помидоров можно приготовить из листовой зелени, а для заправки использовать растительные масла. При приготовлении любого салата следует использовать как можно больше укропа, петрушки, зеленого лука и т. д. Большинство из них являются источниками фолиевой кислоты, которая участвует в работе нервной системы человека, а также процессов кроветворения.
Дыня
Сочная и сладкая, она также имеет огромное количество полезных веществ в своём составе. Помимо всего прочего, это отличный источник фолиевой кислоты. Ее роль в организме трудно переоценить потому что она прежде всего участвует в процессе кроветворения и является одной из важнейших составляющих крови. Благодаря своей сочности дыня отлично утоляет жажду. С помощью этого вкуснейшего продукта можно поддерживать работу нервной системы.
Болгарский перец
Источник витаминов С, В1, В2, В9 и многих других. Помимо всего прочего, перец содержит очень много витамина С. Даже больше чем в лимонах и смородине. Болгарский перец входит в число рекордсменов по терапевтическому эффекту, который проявляется в профилактике болезней сосудов, нервной системы, глаз и кожи. Именно поэтому болгарский перец является полезным для людей, страдающих от анемии, облысения, остеопороза.
Смородина
Эти ягоды содержат большое количество питательных веществ и витаминов: витамины группы А, В, С, D, Е. К и Р. Также имеется фосфор, железо и калий. Ее применяют в качестве тонизирующего средства, а также как средство для расширения сосудов и улучшения обмена веществ. Кроме того, этот вариант — отличный способ перекуса, который поможет справиться с жарой и не даст набрать лишние килограммы.
Как правильно питаться летом
Не стоит забывать, что самый важный напиток в жару — это чистая питьевая вода! Ее необходимо пить не менее 1,5- 2 литров в день. Она может быть холодной, но не ледяной. Лучше всего употреблять кофе только один раз в день. Также стоит отказаться от газированных напитков и соков. Если хочется выпить фруктовый сок, то стоит добавить в воду немного лимонного сока или заменить его на овощной.
Для того чтобы выбрать продукты и напитки по душе, необходимо учитывать и время их приёма. Желательно есть в прохладное время. По сути, это ранний завтрак (часов в 7 утра), обед (около 11.00), а затем большой перерыв и ужин уже после 18.00. В этом случае вы не будете испытывать перегрузки в работе пищеварительного тракта.
Обязательно нужно прислушиваться к своему организму и следить за его логикой. Даже если у вас есть цели на «строительство» фигуры, не стоит питаться через силу. Иначе, реакция организма последует незамедлительно.
Диана Багдасарян