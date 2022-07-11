Дочери главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина не смогли получить Fan ID

Напомним, что Fan ID, паспорта болельщиков, стали обязательными с 1 июня 2022 года. Зарегистрировать его обязаны все желающие посещать матчи, в том числе футболисты, тренера и сотрудники клубов и стадионов. Такая мера должна сделать футбольные матчи более безопасными.