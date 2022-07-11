rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 июля 2022, 12:19

Published 11 июля 2022, 12:19

Modified 1 октября, 13:42

Updated 1 октября, 13:42

Дочери главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина не смогли получить Fan ID

11 июля 2022, 12:19
Дочери главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина не получили Fan ID из-за отсутствия российского свидетельства о рождении. Об этом пишет издание «РБ-Спорт».

Жена главного тренера ФК «Ростов» Дарья Карпина посетовала, что ее дочери не смогли зарегистрировать Fan ID. По словам Карпиной, проблемой стало отсутствие у детей российского свидетельства о рождении. Госуслуги принимают документ только российского образца. Теперь Валерию и Дарье Карпиной предстоит решить эту проблему.

Напомним, что Fan ID, паспорта болельщиков, стали обязательными с 1 июня 2022 года. Зарегистрировать его обязаны все желающие посещать матчи, в том числе футболисты, тренера и сотрудники клубов и стадионов. Такая мера должна сделать футбольные матчи более безопасными.

Ранее ростовские футбольные фанаты высказались против системы Fan ID. По их словам, это может «убить» футбол.

#Алина Заярная#Спорт#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика