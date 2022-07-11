Дочери главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина не смогли получить Fan ID

Posted 11 июля 2022, 12:19
Published 11 июля 2022, 12:19
Modified 1 октября, 13:42
Updated 1 октября, 13:42
Жена главного тренера ФК «Ростов» Дарья Карпина посетовала, что ее дочери не смогли зарегистрировать Fan ID. По словам Карпиной, проблемой стало отсутствие у детей российского свидетельства о рождении. Госуслуги принимают документ только российского образца. Теперь Валерию и Дарье Карпиной предстоит решить эту проблему.
Напомним, что Fan ID, паспорта болельщиков, стали обязательными с 1 июня 2022 года. Зарегистрировать его обязаны все желающие посещать матчи, в том числе футболисты, тренера и сотрудники клубов и стадионов. Такая мера должна сделать футбольные матчи более безопасными.
Ранее ростовские футбольные фанаты высказались против системы Fan ID. По их словам, это может «убить» футбол.
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