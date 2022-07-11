Ранее, на берег Азовского моря были перенесены декорации маяка и прилегающих к нему построек после съемок фильма «Смотритель маяка». До сих пор на территории «Мержаново» находится местная достопримечательность – декорации. Но постепенно, территория стала превращаться в прибрежный парк. В этом месте можно устроить фотосессию, а также пикник. Также здесь имеется несколько площадок для отдыха на природе – это и беседки с мангалами и качелями, а также смотровая площадка и многое другое. Не забудьте, что вход на территорию маяка платный.