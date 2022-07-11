Не всегда для полноценного отдыха нужен целый отпуск. Если работы в летние дни невпроворот можно рассмотреть небольшие путешествия, на которые достаточно потратить один день. Расскажем, где отдохнуть в Ростовской области летом 2022 года.
Мержаново
Ранее, на берег Азовского моря были перенесены декорации маяка и прилегающих к нему построек после съемок фильма «Смотритель маяка». До сих пор на территории «Мержаново» находится местная достопримечательность – декорации. Но постепенно, территория стала превращаться в прибрежный парк. В этом месте можно устроить фотосессию, а также пикник. Также здесь имеется несколько площадок для отдыха на природе – это и беседки с мангалами и качелями, а также смотровая площадка и многое другое. Не забудьте, что вход на территорию маяка платный.
Вейк-парк
Лучи солнца щедро одаряют нас своим теплом, но где спрятаться от этой жары? Как насчет отдыха на гамаке или же катания на доске? А может и то, и другое? Тогда тебе в Вейк-парк. Оазис прохлады находится в Ростове. И более того — на Западном (ул. Пескова, 17/7). Вход бесплатный.
Парк Лога
Ну а если вы хотите прогуляться по небольшой Швейцарии, то вам стоит отправиться в парк Лога. Идея парка Лога базируется на русском фольклоре и традициях. Территория, огороженная крепостными стенами с элементами народных сказок и былин, выглядит очень сказочно! Здесь вы сможете встретить самых различных животных и птиц: олени и лани, обезьяны, павлины, попугаи, белки, сурикаты, куры, кролики, еноты, кенгуру, фазаны – кого тут только нет? И все это на открытом воздухе, а также бесплатно для всех.
KurashTeam
А может Вам нравится больше экстремальные развлечения? Как насчёт катания на эндуро мотоциклах. Тебе точно нужно в новочеркасский «KurashTeam». Это весело и в меру экстремально – трассы есть для новичков и для профессионалов. Стоимость 1500-2000руб.
«Эльдорадо»
На территории отдыха и развлечений «Эльдорадо» находится колоритный каньон на берегу голубого озера, где можно отдохнуть от суеты и веселья. Располагается он на территории поселка Чистоозерный Каменского района, в 140 км от Ростова-на-Дону. Здесь есть все для отдыха и развлечений водные – горки, батут, бильярд, баня, дискотеки.
Диана Багдасарян