Ростовчане назвали лютым позорищем открытие «Вкусно и точка» 11 июля

В понедельник состоялось официальное открытие. Ростовчане рассказали, что пока нет картошки фри и невозможно заказать завтраки.
Судя по опубликованным фотографиям, на открытие пришло очень много людей. Но в соцсетях многие отзывы оказались отрицательными.
«Очередной фастфуд, а потом говорят, откуда взялись болезни» — пишут пользователи.
«Лютое позорище», — пишут горожане.
«Как с голодного края приехали», — высказались о толпе горожане. Другие за них начали заступаться.
«Оскорбляете людей только за то, что они зашли перекусить и поглазеть, бескультурье. Какое неуважение друг к другу. Зачем же так, давайте добрее быть друг к другу», — заявили пользователи.
В данный момент рестораны открыты на Большой Садовой, проспекте Театральном и 26-й Линии. На открытии сказали, что всего в городе появятся 19 заведений.