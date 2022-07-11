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Ростовчане назвали лютым позорищем открытие «Вкусно и точка» 11 июля

11 июля 08:44
Фото: etorostovnadonu/vk.com
В Ростове-на-Дону в понедельник, 11 июля, открыли ресторан «Вкусно и точка», но довольны остались не все, сообщили они в соцсетях.

В понедельник состоялось официальное открытие. Ростовчане рассказали, что пока нет картошки фри и невозможно заказать завтраки.

Судя по опубликованным фотографиям, на открытие пришло очень много людей. Но в соцсетях многие отзывы оказались отрицательными.

«Очередной фастфуд, а потом говорят, откуда взялись болезни» — пишут пользователи.

«Лютое позорище», — пишут горожане.

«Как с голодного края приехали», — высказались о толпе горожане. Другие за них начали заступаться.

«Оскорбляете людей только за то, что они зашли перекусить и поглазеть, бескультурье. Какое неуважение друг к другу. Зачем же так, давайте добрее быть друг к другу», — заявили пользователи.

В данный момент рестораны открыты на Большой Садовой, проспекте Театральном и 26-й Линии. На открытии сказали, что всего в городе появятся 19 заведений.

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