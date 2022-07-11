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Posted 11 июля 2022, 13:04

Published 11 июля 2022, 13:04

Modified 1 октября, 15:01

Updated 1 октября, 15:01

В 2022 году в Ростовской области людей умерло в два раза больше, чем родилось

В 2022 году в Ростовской области людей умерло в два раза больше, чем родилось

11 июля 2022, 13:04
Фото: 1MI
С начала года в Ростовской области люди стали в два раза чаще умирать, чем рождаться, данные об этом публикует Росстат.

В Ростовской области с января по май 2022 года умерло 28 459 человек. Показатель смертности понизился по сравнению с прошлым годом на 3%. Эксперты связывают это с ослабеванием пандемии коронавируса.

Однако неутешительные данные по рождаемости говорят не в пользу демографической ситуации на Дону. С начала года на свет в Ростовской области появилось всего лишь 12 920 младенцев. Показатель рождаемости снизился на 6,5% в сравнении с 2021 годом. Также в регионе продолжает оставаться высоким уровень младенческой смертности. С января по май умерло 77 младенцев, это на два ребенка больше, чем в прошлом году.

Ранее стало известно, в 2021 году в Ростовской области заключили более 25,6 тысячи браков.

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