В 2022 году в Ростовской области людей умерло в два раза больше, чем родилось

Однако неутешительные данные по рождаемости говорят не в пользу демографической ситуации на Дону. С начала года на свет в Ростовской области появилось всего лишь 12 920 младенцев. Показатель рождаемости снизился на 6,5% в сравнении с 2021 годом. Также в регионе продолжает оставаться высоким уровень младенческой смертности. С января по май умерло 77 младенцев, это на два ребенка больше, чем в прошлом году.