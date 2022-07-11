ЮЗТС представил передовые разработки на выставке «Иннопром – 2022»

Официальные делегации на выставку в Екатеринбург в этом году направили 79 регионов РФ, ее посетили представители 51 страны. В мероприятии приняли участие председатель правительства РФ Михаил Мишустин, глава Минпромторга Денис Мантуров и другие руководители высокого ранга. Общее количество гостей за эти четыре дня составило более 36 000 человек.
Продукция ЮЗТС была представлена на стенде Краснодарского края. Станкостроители из Краснодара презентовали инновационную разработку – токарно-фрезерно-расточный обрабатывающий центр серии VC Gantry Machine. Его предназначение – высокоточная обработка крупных деталей сложной произвольной формы, применяемых в энергомашиностроении и авиакосмической промышленности, а также в атомной энергетике и иных сферах. В минувшем году краснодарское предприятие запустило VC Gantry Machine в серийное производство. Из цехов завода вышло уже 3 подобных центра.
Другая продукция завода была представлена впервые. Это действующий комплект инструментальной оснастки к обрабатывающим центрам, включающий угловую сверлильно-фрезерную головку. В ближайшее время этот комплект также поступит в серийное производство ЮЗТС. Ранее подобная продукция покупалась за рубежом.
Денис Мантуров, посетивший стенд ЮЗТС, высоко оценил разработки завода и его уверенный курс на импортозамещение.
ЮЗТС был основан в 2016 году. Предприятие было создано на базе легендарного станкостроительного завода имени Седина и стало правообладателем его товарного знака. В настоящее время в производстве находятся свыше 20 обрабатывающих центров, а также сложных станков. Основные заказчики завода – крупные отечественные государственные корпорации.