ЮЗТС представил передовые разработки на выставке «Иннопром – 2022»

Продукция ЮЗТС была представлена на стенде Краснодарского края. Станкостроители из Краснодара презентовали инновационную разработку – токарно-фрезерно-расточный обрабатывающий центр серии VC Gantry Machine. Его предназначение – высокоточная обработка крупных деталей сложной произвольной формы, применяемых в энергомашиностроении и авиакосмической промышленности, а также в атомной энергетике и иных сферах. В минувшем году краснодарское предприятие запустило VC Gantry Machine в серийное производство. Из цехов завода вышло уже 3 подобных центра.