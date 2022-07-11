Жителей Ростовской области предупредили о шторме в Таганрогском заливе 11 июля

Согласно данным Росгидрометцентра до конца суток в понедельник, 11 июля, в акватории Таганрогского залива на Азовском море ожидаются сильные дожди, из-за которых видимость упадет до одного-двух километров. Все эти неблагоприятные метеорологические явления будут сопровождаться грозами, градом, а также ветром скоростью 20-25 метров в секунду и волнами высотой от 80 до 130 сантиметров.