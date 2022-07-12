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Государство профинансирует переход на отечественное ПО на 37 млрд рублей

12 июля 11:03
Фото: pxhere.com
Для поддержки создания и внедрения российского ПО государство выделит 37,1 млрд рублей. Об этом рассказала завлабораторией социально-экономических проблем регулирования РАНХиГС Екатерина Пономарева.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Известия», переход на отечественное ПО будет осуществляться поэтапно, и потребует больших затрат для обеспечения бесперебойной работы компаний. В этих условиях финансовая поддержка государства российской IT-отрасли просто необходима.

Как отмечают эксперты, на отечественную IT-отрасль повлияли санкционные меры и уход с рынка РФ иностранных компаний. Российские организации стали получать отказ в продлении лицензии и покупке ПО иностранных компаний, что повлияло на решение о переходе на отечественное программное обеспечение.

#Новости#Экономика
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