Государство профинансирует переход на отечественное ПО на 37 млрд рублей

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Известия», переход на отечественное ПО будет осуществляться поэтапно, и потребует больших затрат для обеспечения бесперебойной работы компаний. В этих условиях финансовая поддержка государства российской IT-отрасли просто необходима.