ПЗСП и ПТЖБ попали под подозрение в связи с завышением цен на газобетон

Как сообщает properm.ru, в мае от жительницы Перми поступила в ведомство жалоба на завышенные, как она считает, цены на газобетонные блоки от ПЗСП. В ходе проверки жалобы УФАС проанализировало продажи газобетона в Пермском крае. И, по данным, озвученным ранее СМИ, по ее результатам было возбуждено дело в отношении «Пермтрансжелезобетона».