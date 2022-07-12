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ПЗСП и ПТЖБ попали под подозрение в связи с завышением цен на газобетон

12 июля 10:22
Фото: Медиахолдинг 1MI
Пермским УФАС проводится проверка в отношении АО «Специализированный застройщик ПЗСП» и АО «Пермтрансжелезобетон», который до июня 2020 года назывался «Бетокам».

Как сообщает properm.ru, в мае от жительницы Перми поступила в ведомство жалоба на завышенные, как она считает, цены на газобетонные блоки от ПЗСП. В ходе проверки жалобы УФАС проанализировало продажи газобетона в Пермском крае. И, по данным, озвученным ранее СМИ, по ее результатам было возбуждено дело в отношении «Пермтрансжелезобетона».

Отдел маркетинга данного предприятия на запрос Properm.ru сообщил, что предприятием не устанавливаются чрезмерно высокие цены, поскольку оно не монополист, в связи с этим нарушения не видят.

С тем, что антимонопольщики проводили на предприятии проверку, там не согласны. Дело пока не рассмотрено. И «Пермтрансжелезобетон» готовит свои аргументы в этом споре.

На направленный аналогичный запрос в пресс-службу АО «ПЗСП» на момент выхода в свет данного материала ответ получен не был.

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