ПЗСП и ПТЖБ попали под подозрение в связи с завышением цен на газобетон

Как сообщает properm.ru, в мае от жительницы Перми поступила в ведомство жалоба на завышенные, как она считает, цены на газобетонные блоки от ПЗСП. В ходе проверки жалобы УФАС проанализировало продажи газобетона в Пермском крае. И, по данным, озвученным ранее СМИ, по ее результатам было возбуждено дело в отношении «Пермтрансжелезобетона».
Отдел маркетинга данного предприятия на запрос Properm.ru сообщил, что предприятием не устанавливаются чрезмерно высокие цены, поскольку оно не монополист, в связи с этим нарушения не видят.
С тем, что антимонопольщики проводили на предприятии проверку, там не согласны. Дело пока не рассмотрено. И «Пермтрансжелезобетон» готовит свои аргументы в этом споре.
На направленный аналогичный запрос в пресс-службу АО «ПЗСП» на момент выхода в свет данного материала ответ получен не был.