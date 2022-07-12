В Ростове перекроют пять улиц ради велопробега 24 июля

Ростовчан предупредили, что в воскресенье, 24 июля, в 9.00 мск состоится велопробег по улицам в центре города. Он продлится всего 1,5 часа, за это время велосипедисты проедут от улицы Менжинского, 2А через Российскую, проспект Шолохова с Театральным и закончат пробег на Театральной площади.