Жена тренера ФК «Ростов» Карпина обвинила депутатов Госдумы в агрессии

«Неприятно, что у нас в Госдуме работают люди, которые сразу начинают с хамства и нападок. Жена Карпина ленится, жена Карпина не знает английского, пишите, что жена Карпина — тупая, что уж там, не стесняйтесь уже», — заявила супруга тренера.