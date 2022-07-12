Жена тренера ФК «Ростов» Карпина обвинила депутатов Госдумы в агрессии

Напомним, что Fan ID, паспорта болельщиков, стали обязательными для тех, кто хочет посещать матчи. Эти меры ввели в целях повышения безопасности на стадионах.
Стало известно, что дочери тренера Валерия Карпина не смогли получить Fan ID из-за отсутствия российского свидетельства о рождении. Дело в том, что Госуслуги принимают документ только российского образца.
После этого в адрес Карпиной начала поступать критика. Она не стала молчать и прокомментировала ситуацию.
«Неприятно, что у нас в Госдуме работают люди, которые сразу начинают с хамства и нападок. Жена Карпина ленится, жена Карпина не знает английского, пишите, что жена Карпина — тупая, что уж там, не стесняйтесь уже», — заявила супруга тренера.
Она добавила, что отлично знает английский язык. По ее словам, ей в голову не пришло оформлять детей с российским гражданством, как иностранцев.
Подписчики в соцсетях посоветовали ей никого не слушать и не обращать внимание на критику.
«Даша, не обращайте внимания. Все будет хорошо и обязательно увидимся на стадионе. Вперед «Ростов», — прозвучало в комментариях.