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Жена тренера ФК «Ростов» Карпина обвинила депутатов Госдумы в агрессии

12 июля 11:34
Фото: ФК «Ростов»
Супруга тренера футбольного клуба «Ростов» Дарья Карпина пожаловалась на некорректное поведение депутатов Госдумы, сообщила она в Telegram.

Напомним, что Fan ID, паспорта болельщиков, стали обязательными для тех, кто хочет посещать матчи. Эти меры ввели в целях повышения безопасности на стадионах.

Стало известно, что дочери тренера Валерия Карпина не смогли получить Fan ID из-за отсутствия российского свидетельства о рождении. Дело в том, что Госуслуги принимают документ только российского образца.

После этого в адрес Карпиной начала поступать критика. Она не стала молчать и прокомментировала ситуацию.

«Неприятно, что у нас в Госдуме работают люди, которые сразу начинают с хамства и нападок. Жена Карпина ленится, жена Карпина не знает английского, пишите, что жена Карпина — тупая, что уж там, не стесняйтесь уже», — заявила супруга тренера.

Она добавила, что отлично знает английский язык. По ее словам, ей в голову не пришло оформлять детей с российским гражданством, как иностранцев.

Подписчики в соцсетях посоветовали ей никого не слушать и не обращать внимание на критику.

«Даша, не обращайте внимания. Все будет хорошо и обязательно увидимся на стадионе. Вперед «Ростов», — прозвучало в комментариях.

#Желтые новости
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