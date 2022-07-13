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«Пусть это военным скажет»: ростовчане высказались об уголовном деле Резника

13 июля 12:36
Фото: соцсети
Сергей Резник
Журналист из Ростовской области Сергей Резник стал фигурантом уголовного дела за фейки о спецоперации, что стало причиной для бурных обсуждений в соцсети «ВКонтакте».

По информации регионального УФСБ, Резник опубликовал пост в Telegram с ложью, касающейся спецоперации на Украине. В частности, были искажены факты о целях и задачах.

В августе в отношении Резника было возбуждено еще одно уголовное дело. В этот раз по статье о реабилитации нацизма.

В соцсетях большинство пользователи не стали давать оценку деятельности журналиста и тому, что он опубликовал. Они предпочли, чтобы с этим разбирался суд.

Но некоторые предложили журналисту пообщаться с теми, кто именно непосредственное отношение к спецоперации. «Пусть эти слова в лицо ветеранам боевых действий скажет», — заявили ростовчане.

Часть ростовчан захотела увидеть текст Резника, чтобы более детально для себя разобраться в ситуации.

#Новости#Происшествия
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