«Пусть это военным скажет»: ростовчане высказались об уголовном деле Резника

По информации регионального УФСБ, Резник опубликовал пост в Telegram с ложью, касающейся спецоперации на Украине. В частности, были искажены факты о целях и задачах.
В августе в отношении Резника было возбуждено еще одно уголовное дело. В этот раз по статье о реабилитации нацизма.
В соцсетях большинство пользователи не стали давать оценку деятельности журналиста и тому, что он опубликовал. Они предпочли, чтобы с этим разбирался суд.
Но некоторые предложили журналисту пообщаться с теми, кто именно непосредственное отношение к спецоперации. «Пусть эти слова в лицо ветеранам боевых действий скажет», — заявили ростовчане.
Часть ростовчан захотела увидеть текст Резника, чтобы более детально для себя разобраться в ситуации.