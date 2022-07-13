Работница ростовского Платова с двумя детьми без денег не может уехать из Мексики

Уроженка Ростовской области Яна Пономаренко не может выбраться из Мексики. Ранее девушка работала в аэропорту Платов.
Сейчас она с двумя детьми проживает в приюте для женщин «Лас Вендас». В Мексике девушка оказалась из-за любимого человека, к которому приехала с детьми на руках. Пара планировала пожениться, однако в жаркой стране их отношения охладели. Мужчина подвергал ее психологическому и физическому насилию, а после выставил за дверь своего дома.
Так ростовчанка оказалась одна с двумя детьми в чужой стране. Сложности с возвращением на родину обусловлены закрытым для перелетов небом и отсутствием у женщины денег на дорогие билеты. Банковские карты россиянки за рубежом не работают.
Она рассказывает, что благодарна девушкам из приюта за помощь и постоянную поддержку, однако все равно мечтает вернуться домой. Сейчас она зарабатывает на жизнь, делая маникюр, и ждет, когда подешевеют билеты.