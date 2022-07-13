Работница ростовского Платова с двумя детьми без денег не может уехать из Мексики

Сейчас она с двумя детьми проживает в приюте для женщин «Лас Вендас». В Мексике девушка оказалась из-за любимого человека, к которому приехала с детьми на руках. Пара планировала пожениться, однако в жаркой стране их отношения охладели. Мужчина подвергал ее психологическому и физическому насилию, а после выставил за дверь своего дома.