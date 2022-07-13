РЭО: Регионы получат свыше 23 млрд на строительство мусорных заводов

По словам заместителя главы РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексея Макрушина, в части финансирования инвестиционных проектов очень важным является постановление №1222, согласно которому появляется возможность финансирования создания инфраструктуры в субъектах, имеющих низкую бюджетную обеспеченность. Строительство предприятий по обращению с отходами является серьезными инвестициями, которые будут включаться в тарифы без соответствующих мер поддержки. В свою очередь это повлечет за собой рост тарифов. Использование постановления даст возможность сократить рост тарифов и сохранить их в пределах устанавливаемых антимонопольной службой. Поэтому документ открывает возможности для строительства инфраструктуры по обращению с ТКО в субъектах, которые не могут самостоятельно профинансировать проекты.