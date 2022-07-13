РЭО: Регионы получат свыше 23 млрд на строительство мусорных заводов

Об этом рассказал генеральный директор ППК “Российский экологический оператор” (РЭО) Денис Буцаев.
Телеканал 360tv.ru пишет, что сумма субсидии может составлять до 95 процентов от стоимости объекта и будет распространяться на проекты, реализация которых осуществляется в рамках концессионных соглашений. Выплаты получит концедент (обладатель права собственности на объект, на который заключено концессионное соглашение). На эти цели в федеральном бюджете до 2024 года заложили 23,318 миллиарда рублей.
Глава РЭО Денис Буцаев отметил, что субсидия позволит ввести в эксплуатацию тринадцать объектов по обращению с ТКО, общая мощность утилизации которых составит тысячу сто сорок семь тысяч тонн, а обработки - две тысячи двести семьдесят пять тысяч тонн. Также это позволит создать тысячу семьсот новых рабочих мест. В результате ожидается сокращение ТКО, отправляемых для захоронения в российских субъектах.
«Это соответствует задачам нацпроекта „Экология“ на 2030 год, по которым мы должны прийти к снижению захоронения отходов в два раза», — отметил Буцаев.
Между субъектами субсидии будут распределять с учетом приоритетности заявок, которая будет определяться в порядке возрастания уровня расчетной бюджетной обеспеченности российского субъекта на текущий финансовый год. Если уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъектов будет равным, приоритетность будет определяться в порядке поступления заявок.
Условием для получения субсидии является срок заключения концессионного соглашения - не раньше 1 января текущего года. Также документ должен содержать обязательства собственника объекта по финансированию части расходов на его строительство или реконструкцию. Кроме этого, объект, на который заключено концессионное соглашение, должен входить в территориальную схему в области обращения с отходами потребления и производства, утвержденную в установленном порядке.
По словам заместителя главы РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексея Макрушина, в части финансирования инвестиционных проектов очень важным является постановление №1222, согласно которому появляется возможность финансирования создания инфраструктуры в субъектах, имеющих низкую бюджетную обеспеченность. Строительство предприятий по обращению с отходами является серьезными инвестициями, которые будут включаться в тарифы без соответствующих мер поддержки. В свою очередь это повлечет за собой рост тарифов. Использование постановления даст возможность сократить рост тарифов и сохранить их в пределах устанавливаемых антимонопольной службой. Поэтому документ открывает возможности для строительства инфраструктуры по обращению с ТКО в субъектах, которые не могут самостоятельно профинансировать проекты.