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Россияне не будут платить налог при продаже единственного жилья

13 июля 18:59
Фото: pixabay.com
Госдума рассмотрит возможность внесения поправок в статью 217 Налогового кодекса РФ. В результате вероятного нововведения граждан России могут освободить от уплаты налога при продаже единственного жилья.

Как пишет Infox, россияне, продавшие единственную недвижимость, смогут не платить налог, если будут соблюдены три условия. Во-первых, новое жилье должно быть приобретено не позднее 30 апреля того года, когда произошла продажа старой недвижимости. Во-вторых, по кадастру старое жилье должно стоить дешевле, чем то, которое собирается купить продавец. В-третьих, стоимость нового жилья не должна превышать 50 миллионов рублей.

В ближайшее время законодатели рассмотрят новый проект, и мы узнаем окончательное решение по этому вопросу.

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