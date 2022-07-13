Россияне не будут платить налог при продаже единственного жилья

Как пишет Infox, россияне, продавшие единственную недвижимость, смогут не платить налог, если будут соблюдены три условия. Во-первых, новое жилье должно быть приобретено не позднее 30 апреля того года, когда произошла продажа старой недвижимости. Во-вторых, по кадастру старое жилье должно стоить дешевле, чем то, которое собирается купить продавец. В-третьих, стоимость нового жилья не должна превышать 50 миллионов рублей.