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Posted 13 июля 2022, 06:49

Published 13 июля 2022, 06:49

Modified 1 октября, 14:27

Updated 1 октября, 14:27

Ростовчан попросили найти 12 млн рублей на покупку сказочного шара на Пушкинской

13 июля 2022, 06:49
На улице Пушкинской в Ростове-на-Дону планируют установить еще один сказочный шар, а деньги хотят собрать с местных жителей, сообщили в городской общественной палате.

Огромные металлические шары отражают жизнь писателя Александра Пушкина. Третий шар получит название «Сказки Пушкина».

Однако деньги на его установку и изготовление хотят собрать с горожан. Для этого открыли специальный счет.

«Смету составил сын автора скульптуры Анатолия Скнарина. Он оценил реализацию проекта в 12,3 миллиона рублей», — говорится в публикации.

В стоимость входит весь комплекс работ — от эскиза до установки. Сам шар будет весить несколько тонн.

Ранее стало известно, что букеты от губернатора в Ростовской области закупят в 1,5 раза дороже.

#Илья Протвинов#Общество#Новости
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