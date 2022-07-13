Семья из Приморья стала главным поставщиком фестиваля «На гребне!»

Нынешний фестиваль собрал участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Хабаровска, Красноярска, Иванова, Ростова-на-Дону, Сочи и других городов. Предполагается, что шеф-повар от каждого участвующего заведения должен будет в рамках мероприятия представить посетителям три авторских блюда из гребешка по фиксированной цене, пишет vostokmedia.com.
Фестиваль посвящен одному из самых любимых народом дальневосточных морепродуктов — приморскому гребешку, истинной жемчужине Японского моря. Гребешок издавна считают деликатесом, а в наши дни он и вовсе стал своеобразной визитной карточкой Дальнего Востока.
Главные цели фестиваля «На гребне!» — популяризация внутреннего гастрономического туризма, привлечение новых посетителей в рестораны и повышение профессионального уровня поваров.
Программа фестиваля делится на дальневосточную и российскую части. Главная идея гастрономического события — предложить культовый сезонный продукт по доступной цене во всех ресторанах. В этом году вкус гребешков из Приморья предложат оценить и жителям Москвы, и тем, кто живет в других регионах.
Устроители фестиваля надеются, что мероприятие будет способствовать развитию гастрономического туризма на Дальнем Востоке. В 2017 году международный сервис для путешественников Booking.com назвал регион «самым вкусным направлением» в России.
Впервые фестиваль «На гребне!» проводился в 2018 году: тогда на его площадках появились 30 ресторанов-участников из восьми городов. В 2021 году на Дальний Восток прибыли повара, представлявшие уже более 120 ресторанов из 30 городов России. Только в первые две недели июля гости фестиваля попробовали более 35 тысяч гребешков и около 50 тысяч блюд из дальневосточного деликатеса.
Организатором проекта является паназиатский ресторан Zuma. В этом году в планах — охватить еще больше ресторанов со всей страны.