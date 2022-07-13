Семья из Приморья стала главным поставщиком фестиваля «На гребне!»

Впервые фестиваль «На гребне!» проводился в 2018 году: тогда на его площадках появились 30 ресторанов-участников из восьми городов. В 2021 году на Дальний Восток прибыли повара, представлявшие уже более 120 ресторанов из 30 городов России. Только в первые две недели июля гости фестиваля попробовали более 35 тысяч гребешков и около 50 тысяч блюд из дальневосточного деликатеса.