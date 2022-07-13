rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Семья из Приморья стала главным поставщиком фестиваля «На гребне!»

13 июля 09:20
Фото: pxhere.com
В 2022 году в фестивале «На гребне!», который проходит уже в пятый раз, участвуют более 150 ресторанов из 30 городов РФ. Основной поставщик гребешков для мероприятия — семейная ферма Василия Гребенникова из бухты Воевода в Хасанском районе Приморского края.

Нынешний фестиваль собрал участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Хабаровска, Красноярска, Иванова, Ростова-на-Дону, Сочи и других городов. Предполагается, что шеф-повар от каждого участвующего заведения должен будет в рамках мероприятия представить посетителям три авторских блюда из гребешка по фиксированной цене, пишет vostokmedia.com.

Фестиваль посвящен одному из самых любимых народом дальневосточных морепродуктов — приморскому гребешку, истинной жемчужине Японского моря. Гребешок издавна считают деликатесом, а в наши дни он и вовсе стал своеобразной визитной карточкой Дальнего Востока.

Главные цели фестиваля «На гребне!» — популяризация внутреннего гастрономического туризма, привлечение новых посетителей в рестораны и повышение профессионального уровня поваров.

Программа фестиваля делится на дальневосточную и российскую части. Главная идея гастрономического события — предложить культовый сезонный продукт по доступной цене во всех ресторанах. В этом году вкус гребешков из Приморья предложат оценить и жителям Москвы, и тем, кто живет в других регионах.

Устроители фестиваля надеются, что мероприятие будет способствовать развитию гастрономического туризма на Дальнем Востоке. В 2017 году международный сервис для путешественников Booking.com назвал регион «самым вкусным направлением» в России.

Впервые фестиваль «На гребне!» проводился в 2018 году: тогда на его площадках появились 30 ресторанов-участников из восьми городов. В 2021 году на Дальний Восток прибыли повара, представлявшие уже более 120 ресторанов из 30 городов России. Только в первые две недели июля гости фестиваля попробовали более 35 тысяч гребешков и около 50 тысяч блюд из дальневосточного деликатеса.

Организатором проекта является паназиатский ресторан Zuma. В этом году в планах — охватить еще больше ресторанов со всей страны.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00