Сочи или Турция: как отдохнуть летом 2022 года жителям Ростова

В данный момент из-за различных санкции и ограничений, Сочи является одним из самых востребованных курортов для россиян.
Однако с февраля в Ростове-на-Дону закрыт аэропорт Платов и когда его откроют, остается загадкой. Поэтому долеть из донской столицы до курорта не получится.
Одни из ближайших аэропортов находятся в Ставрополе и Минеральных Водах, поэтому будут дополнительные неудобства, чтобы добраться до одного их этих городов. Такие же правила действуют и для международных поездок.
Можно воспользоваться железнодорожным сообщением, чтобы попасть из Ростова-на-Дону в Сочи. Главное, успеть купить билеты, так как в летний сезон на них большой спрос.
Длительность поездки варьируется от 7 до 15 часов, стоимость также разная. Цена билета начинается от 1,5 тысячи рублей за плацкарт и заканчивается 24 тысячами рублей в люксе.
Расстояние между городами составляет 554 километра, в пути придется провести около 11 часов, а то и больше, из-за автомобильных заторов. Расход топлива в среднем составляет 44 литра, что выйдет в сумму более двух тысяч рублей.
Плюс нужно подготовить автомобиль к длительной поездке, что сейчас не всегда бюджетно. Также следует учитывать износ машины и дальнейший ремонт. Поэтому становится понятно, сколько стоит поездка на автомобиле на юг.
Различные сервисы съема жилья показывают несколько тысяч вариантов заселения в Сочи. Самый дешевый вариант стоит 700 рублей в сутки, на двоих за неделю придется потратить 4,2 тысячи рублей.
Это гостевой дом «Два Солнца», который расположен в 600 метрах от моря. В комнате есть три кровати и вентилятор.
Ванная и туалет находятся на этаже, уборку в комнате никто делать не будет. Это, как можно понять, вариант эконом.
В Интернете есть только три отзыва об этих апартаментах.
Если есть свободные деньги, то можно выбрать вариант более дорогой и соответственно более комфортный. Одним из самых дорогих является размещение в отеле, который расположен в 300 метрах от моря.
Стоимость за сутки достигает 22 тысячи рублей, поэтому за неделю придется выложить 158 тысяч. Дело в том, что он располагается рядом с Олимпийским парком.
Площадь номера составляет 55 квадратных метров. На закрытой территории отеля имеется бассейн, детские игровые площадки, магазины, аптека, кафе, теннисный корт, детский сад, велопрокат, прекрасное ландшафтное озеленение. В апартаментах имеется кондиционер, телевизор с кабельным ТВ, бесплатный wifi, а также фен, стиральная машинка, утюг, сушилка.
Как уже говорилось ранее, слетать в Турцию из Ростова-на-Дону не получится по причине закрытия аэропорта. Поэтому выберем точкой отправления Минеральные Воды, до которых доехать можно за 1,2 тысячи рублей на маршрутке.
Что касается самого тура на двоих на 7 дней, то придется выложить 215 тысяч рублей минимум при вылете с 29 июля. Это трехзвездочный отель Gevher Hotel со стоимостью от 35 тысяч рублей за ночь.
Есть кондиционер, бесплатный Интернет, парковка и бар. В целом туристы оценили этот отель на 8,3 балла из 10 возможных, но все же есть отрицательные отзывы.
«Во время сильного ветра из щелей над окнами сильно дуло: было прохладно и шумно. Завтраки не понравились, а персонал плохо знает английский язык. Интернет тоже посредственный. Отопление от вентиляции, батареи нет», — заявили туристы.
«Везде грязно и прокурено. В комнате будто только что накурили, в сейфе куча мусора, в ванной отвалившаяся плитка…», — пишут туристы.
Если позволяют средства, то можно отдохнуть в пятизвездочном отеле, который расположен в Стамбуле. За отдых с 29 июля по 4 августа на двоих придется заплатить 423 тысячи рублей.
Отель предоставляет услуги массажа, бесплатный интернет, есть бар, баня, сауна, хамам и бассейн. Для любителей спорта работает фитнес-центр.
Но всегда перед путешествием стоит читать отзывы об отелях, чтобы понимать, чего стоит ждать и не разочароваться от поездки.
На некоторых сайтах предлагают приобрести туры из Ростова в другие города вместе с перелетом из донской столицы, что сейчас невозможно. В одной из организаций рассказали, что система откажет в бронировании тура только на стадии его покупки.