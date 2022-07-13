В Ростовской области вымогатель с Северного кладбища проведет в колонии больше 5 лет

Обладая этой информацией, фигурант дела смог обмануть двух предпринимателей, убедив их, что бизнесменов могут привлечь к ответственности за организацию преступного сообщества. Благодаря этому Ефремов смог получить от предпринимателей 11 миллионов рублей, которые должен был использовать для взятки сотрудникам правоохранительных органов, чтобы бизнесмены могли избежать уголовной ответственности. Однако фигурант присвоил деньги себе.