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Posted 13 июля 2022, 10:54

Published 13 июля 2022, 10:54

Modified 11 сентября 2022, 09:31

Updated 11 сентября 2022, 09:31

В Ростовской области вымогатель с Северного кладбища проведет в колонии больше 5 лет

В Ростовской области вымогатель с Северного кладбища проведет в колонии больше 5 лет

13 июля 2022, 10:54
Фото: 1MI.
Предприниматель с Северного кладбища Ростова проведет в колонии 5,5 лет из-за обмана других бизнесменов на 11 миллионов рублей, информацией об этом поделилась пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

Сотрудникам УФСБ региона удалось вскрыть и пресечь незаконную деятельность предпринимателя Александра Ефремова, который смог присвоить чужие деньги под предлогом дачи взятки правоохранителям.

Сообщается, что сам Ефремов вел похоронный бизнес на Северном городском кладбище и знал об обысках, ведущихся следователями МВД и силовиками ФСБ, в рамках расследования дела группировки «Сельмаш».

Обладая этой информацией, фигурант дела смог обмануть двух предпринимателей, убедив их, что бизнесменов могут привлечь к ответственности за организацию преступного сообщества. Благодаря этому Ефремов смог получить от предпринимателей 11 миллионов рублей, которые должен был использовать для взятки сотрудникам правоохранительных органов, чтобы бизнесмены могли избежать уголовной ответственности. Однако фигурант присвоил деньги себе.

Теперь Октябрьский районный суд признал Ефремова виновным в мошенничестве, ему предстоит провести в тюрьме 5,5 лет, а также выплатить штраф 11 миллионов рублей с конфискацией транспортных средств.

Приговор уже обрел законную силу.

Напомним, летом прошлого года на скамью подсудимых попали 15 членов группировки «Сельмаш».

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