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Posted 14 июля 2022, 08:46

Published 14 июля 2022, 08:46

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

В Ростове по Социалистической и Семашко ограничат движение транспорта с июля

В Ростове по Социалистической и Семашко ограничат движение транспорта с июля

14 июля 2022, 08:46
Фото: 1MI.
В Ростове-на-Дону введут ограничения движения транспорта в части улиц Социалистической и Семашко, предупредили в мэрии.

На Социалистической проезд перекроют от Чехова до Соколова. Эти меры будут действовать с 30 июля по 1 декабря. Запреты связаны с необходимостью провести строительные работы.

С 27 июля по 31 октября перекроют движение в переулке Семашко от Большой Садовой до Тургеневской. Это также связано со строительными работами.

Ранее в донской столице ограничения на улице Ленина решили продлить еще на несколько месяцев. Причиной является строительство здания, поэтому проезд автомобилей может помешать работе спецтехники.

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