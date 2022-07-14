В Ростове по Социалистической и Семашко ограничат движение транспорта с июля

Posted 14 июля 2022, 08:46
Published 14 июля 2022, 08:46
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
На Социалистической проезд перекроют от Чехова до Соколова. Эти меры будут действовать с 30 июля по 1 декабря. Запреты связаны с необходимостью провести строительные работы.
С 27 июля по 31 октября перекроют движение в переулке Семашко от Большой Садовой до Тургеневской. Это также связано со строительными работами.
Ранее в донской столице ограничения на улице Ленина решили продлить еще на несколько месяцев. Причиной является строительство здания, поэтому проезд автомобилей может помешать работе спецтехники.