На обочине трассы в Ростовской области нашли авиационный снаряд

По информации некоторых источников, снаряд представляет собой российскую авиационную ракету С-8. Она предназначена для уничтожения техники и живой силы на поле боя. Как снаряд оказался недалеко от российских населенных пунктов еще предстоит выяснить. Однако официальных данных от МЧС и Министерства обороны не поступало.