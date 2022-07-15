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Posted 15 июля 2022, 08:34

Published 15 июля 2022, 08:34

Modified 1 октября, 14:31

Updated 1 октября, 14:31

На обочине трассы в Ростовской области нашли авиационный снаряд

15 июля 2022, 08:34
В Матвеево-Курганском районе Ростовской области авиационный снаряд обнаружен на обочине дороги, об этом пишет издание 1rnd.

В Матвеево-Курганском районе, находящемся на границе с Украиной, нашли авиационный снаряд недалеко от трассы А-280 «Ростов-Таганрог». После того, как снаряд для исследования забрали саперы, движение по дороге было восстановлено.

По информации некоторых источников, снаряд представляет собой российскую авиационную ракету С-8. Она предназначена для уничтожения техники и живой силы на поле боя. Как снаряд оказался недалеко от российских населенных пунктов еще предстоит выяснить. Однако официальных данных от МЧС и Министерства обороны не поступало.

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