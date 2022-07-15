На обочине трассы в Ростовской области нашли авиационный снаряд

Posted 15 июля 2022, 08:34
Published 15 июля 2022, 08:34
Modified 1 октября, 14:31
Updated 1 октября, 14:31
В Матвеево-Курганском районе, находящемся на границе с Украиной, нашли авиационный снаряд недалеко от трассы А-280 «Ростов-Таганрог». После того, как снаряд для исследования забрали саперы, движение по дороге было восстановлено.
По информации некоторых источников, снаряд представляет собой российскую авиационную ракету С-8. Она предназначена для уничтожения техники и живой силы на поле боя. Как снаряд оказался недалеко от российских населенных пунктов еще предстоит выяснить. Однако официальных данных от МЧС и Министерства обороны не поступало.