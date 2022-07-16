Молодая девушка лишилась 4,3 млн рублей, пытаясь стать инвестором в Волгодонске

Posted 16 июля 2022, 09:16
Published 16 июля 2022, 09:16
Modified 1 октября, 15:25
Updated 1 октября, 15:25
Мошенники начали названивать 26-летней девушке с различных номеров, после чего она взяла трубку. Неизвестный предложил ей хорошо заработать.
Аферист предлагал вложить инвестиции в финансовую платформу. Тогда потерпевшая перевела 4,3 миллиона рублей на указанный банковский счет.
«Позже девушка попыталась вывести деньги, но у нее ничего не получилось. Осознав, что стала жертвой обмана, заявительница обратилась в полицию», — говорится в публикации.
По факту мошенничества завели уголовное дело.