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Posted 16 июля 2022, 09:16

Published 16 июля 2022, 09:16

Modified 1 октября, 15:25

Updated 1 октября, 15:25

Молодая девушка лишилась 4,3 млн рублей, пытаясь стать инвестором в Волгодонске

16 июля 2022, 09:16
Жительница Волгодонска нарвалась на мошенника и осталась без денег, пытаясь заработать на инвестициях, сообщили в УМВД по региону.

Мошенники начали названивать 26-летней девушке с различных номеров, после чего она взяла трубку. Неизвестный предложил ей хорошо заработать.

Аферист предлагал вложить инвестиции в финансовую платформу. Тогда потерпевшая перевела 4,3 миллиона рублей на указанный банковский счет.

«Позже девушка попыталась вывести деньги, но у нее ничего не получилось. Осознав, что стала жертвой обмана, заявительница обратилась в полицию», — говорится в публикации.

По факту мошенничества завели уголовное дело.

Ранее юрист предупредила ростовчан о всплеске числа мошенников на рынке недвижимости.

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