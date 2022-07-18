«Построят ужасный жилкомплекс»: ростовчане беспокоятся о судьбе проданного аквапарка

Posted 18 июля 2022, 09:19
Published 18 июля 2022, 09:19
Modified 1 октября, 14:16
Updated 1 октября, 14:16
В ходе торгов реализовали имущество обанкротившейся компании «Акваинвестпроект», которой принадлежал аквапарк на Соленом озере Батайска. Изначально имущество хотели продать за 500 миллионов, но стоимость снизили до 59 миллионов рублей.
Победителем оказался Роман Геворкян, его планы по поводу объекта пока не раскрываются. Горожане в соцсетях предположили, что здесь могут начать масштабную стройку.
«Предсказываю, что построят ужасный жилкомплекс», — написали пользователи. Другие посчитали, что на месте аквапарка появится кафе.
«Интересно, чем нужно торговать, чтобы иметь такие деньги? Я не понимаю», — поинтересовалась одна из подписчиц.
Также их удивило то, как удалось сбить цену с 500 миллионов до 59 миллионов рублей.
«Хороший аквапарк, цены сделайте приемлемыми и отбоя от посетителей не будет», — заявили горожане.