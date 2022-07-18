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Posted 18 июля 2022,, 13:02

Published 18 июля 2022,, 13:02

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Психиатр объяснил, как Манделе удалось выдержать 27 лет тюрьмы

18 июля 2022, 13:02
По мнению психиатра Александра Федоровича, будущий президент ЮАР Нельсон Мандела сумел выдержать 27 лет тюремного заключения в тюрьме благодаря присущей ему генетической предрасположенности и чертам характера.

Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на комментарий психиатра, который он дал изданию в Международный день Нельсона Манделы, у каждого человека есть свои характерологические черты и особенности темперамента. И именно они позволили Манделе пережить все тяготы тюремного заключения.

Ранее внучкой бывшего президента ЮАР Ндилекой Манделой было выдвинуто требование к президенту Украины Владимиру Зеленскому соблюдать принципы человечности для достижения мирного урегулирования в стране. Он считает, что тысячи темнокожих студентов лишили всяких прав и заперли на Украине. А в ходе боевых действий стало ясно, что к «цветным» беженцам на Украине не такое отношение, как к тем, кто имеет европейское происхождение.

#Общество#Новости
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