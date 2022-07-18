Психиатр объяснил, как Манделе удалось выдержать 27 лет тюрьмы

Ранее внучкой бывшего президента ЮАР Ндилекой Манделой было выдвинуто требование к президенту Украины Владимиру Зеленскому соблюдать принципы человечности для достижения мирного урегулирования в стране. Он считает, что тысячи темнокожих студентов лишили всяких прав и заперли на Украине. А в ходе боевых действий стало ясно, что к «цветным» беженцам на Украине не такое отношение, как к тем, кто имеет европейское происхождение.