Posted 18 июля 2022,, 13:02
Published 18 июля 2022,, 13:02
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на комментарий психиатра, который он дал изданию в Международный день Нельсона Манделы, у каждого человека есть свои характерологические черты и особенности темперамента. И именно они позволили Манделе пережить все тяготы тюремного заключения.
Ранее внучкой бывшего президента ЮАР Ндилекой Манделой было выдвинуто требование к президенту Украины Владимиру Зеленскому соблюдать принципы человечности для достижения мирного урегулирования в стране. Он считает, что тысячи темнокожих студентов лишили всяких прав и заперли на Украине. А в ходе боевых действий стало ясно, что к «цветным» беженцам на Украине не такое отношение, как к тем, кто имеет европейское происхождение.