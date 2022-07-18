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Posted 18 июля 2022, 08:21

Published 18 июля 2022, 08:21

Modified 18 сентября 2022, 15:20

Updated 18 сентября 2022, 15:20

Россия заняла 13-е место среди стран Европы по доступности бензина для граждан

Россия заняла 13-е место среди стран Европы по доступности бензина для граждан

18 июля 2022, 08:21
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Среднестатистический россиянин может купить на зарплату порядка 1057 литров бензина. По этому показателю Россия заняла 13-ю строчку в Европе по доступности топлива.

Как сообщает телеканал «360», со ссылкой на РИА «Новости», рейтинг по доступности топлива возглавляет Люксембург. Житель этой страны может позволить себе купить в месяц свыше 2000 литров бензина. В тройку лидеров также входят Великобритания и Нидерланды. Среди аутсайдеров в рейтинге оказались Румыния, Латвия, Болгария, Хорватия.

Специалисты отметили, что доступность бензина зависит не только от цены топлива, но и от доходов жителей страны.

#Общество#Новости
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