Россия заняла 13-е место среди стран Европы по доступности бензина для граждан

Posted 18 июля 2022, 08:21
Published 18 июля 2022, 08:21
Modified 18 сентября 2022, 15:20
Updated 18 сентября 2022, 15:20
Как сообщает телеканал «360», со ссылкой на РИА «Новости», рейтинг по доступности топлива возглавляет Люксембург. Житель этой страны может позволить себе купить в месяц свыше 2000 литров бензина. В тройку лидеров также входят Великобритания и Нидерланды. Среди аутсайдеров в рейтинге оказались Румыния, Латвия, Болгария, Хорватия.
Специалисты отметили, что доступность бензина зависит не только от цены топлива, но и от доходов жителей страны.