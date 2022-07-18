Россия заняла 13-е место среди стран Европы по доступности бензина для граждан

Как сообщает телеканал «360», со ссылкой на РИА «Новости», рейтинг по доступности топлива возглавляет Люксембург. Житель этой страны может позволить себе купить в месяц свыше 2000 литров бензина. В тройку лидеров также входят Великобритания и Нидерланды. Среди аутсайдеров в рейтинге оказались Румыния, Латвия, Болгария, Хорватия.