Утвержден проект планировки и межевания для строительства моста через Ростовское море

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Для возведения моста через Ростовское море утвердили проект планировки и межевания территории, проинформировали в облправительстве.

По планам, мост появится на дороге «Дон» — х. Камышеваха — г. Ростов-на-Дону». По словам главы Минстроя области Юрия Сильвестрова, проект подготовили для территорий в Грушевском сельпо и Ростове. «Границу зоны размещения объекта установили на основании сложившейся градостроительной ситуации», — говорится в публикации. Ранее стало известно, что на трассе М-4 «Дон» в донском регионе уберут мост, который проходит через реку Северский Донец. Новый должен появиться к 2024 году.