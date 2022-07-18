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Posted 18 июля 2022, 13:44

Published 18 июля 2022, 13:44

Modified 1 октября, 15:00

Updated 1 октября, 15:00

Утвержден проект планировки и межевания для строительства моста через Ростовское море

18 июля 2022, 13:44
Сюжет
Касается каждого
Для возведения моста через Ростовское море утвердили проект планировки и межевания территории, проинформировали в облправительстве.

По планам, мост появится на дороге «Дон» — х. Камышеваха — г. Ростов-на-Дону». По словам главы Минстроя области Юрия Сильвестрова, проект подготовили для территорий в Грушевском сельпо и Ростове.

«Границу зоны размещения объекта установили на основании сложившейся градостроительной ситуации», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что на трассе М-4 «Дон» в донском регионе уберут мост, который проходит через реку Северский Донец. Новый должен появиться к 2024 году.

#Илья Протвинов#Общество#Касается каждого#Новости
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