Утвержден проект планировки и межевания для строительства моста через Ростовское море

Posted 18 июля 2022, 13:44
Published 18 июля 2022, 13:44
Modified 1 октября, 15:00
Updated 1 октября, 15:00
По планам, мост появится на дороге «Дон» — х. Камышеваха — г. Ростов-на-Дону». По словам главы Минстроя области Юрия Сильвестрова, проект подготовили для территорий в Грушевском сельпо и Ростове.
«Границу зоны размещения объекта установили на основании сложившейся градостроительной ситуации», — говорится в публикации.
Ранее стало известно, что на трассе М-4 «Дон» в донском регионе уберут мост, который проходит через реку Северский Донец. Новый должен появиться к 2024 году.