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Posted 18 июля 2022, 15:29

Published 18 июля 2022, 15:29

Modified 18 сентября 2022, 15:20

Updated 18 сентября 2022, 15:20

В спецоперации погиб 20-летний Максим Шубин, служивший в Ростовской области

18 июля 2022, 15:29
Служивший в Ростовской области 20-летний Максим Шубин не вернулся живым со спецоперации на Украине, пишет Donday.

По данным издания, Шубин погиб 2 июля, когда выполнял боевое задание. Об обстоятельствах гибели информации нет.

«Родился Шубин в Алтайском крае и окончил Новотроицкую школу, после чего пошел служить в армию. После завершения срока он подписал контракт», — говорится в публикации.

Отмечается, что прощание прошло в его родном селе.

Ранее стало известно, что украинская армия набирает в бригады заключенных и дезертиров. Это связано с тем, что она несет большие потери.

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