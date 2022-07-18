В спецоперации погиб 20-летний Максим Шубин, служивший в Ростовской области

Posted 18 июля 2022, 15:29
Published 18 июля 2022, 15:29
Modified 18 сентября 2022, 15:20
Updated 18 сентября 2022, 15:20
По данным издания, Шубин погиб 2 июля, когда выполнял боевое задание. Об обстоятельствах гибели информации нет.
«Родился Шубин в Алтайском крае и окончил Новотроицкую школу, после чего пошел служить в армию. После завершения срока он подписал контракт», — говорится в публикации.
Отмечается, что прощание прошло в его родном селе.
Ранее стало известно, что украинская армия набирает в бригады заключенных и дезертиров. Это связано с тем, что она несет большие потери.