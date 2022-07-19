В Ростовской области проведут капитальный ремонт Цимлянского водохранилища

Власти готовы выделить на ремонтные работы свыше 120,3 миллиона рублей. Управление водными ресурсами Цимлянского водохранилища объявило соответствующий конкурс. Потенциальные подрядчики имеют возможность подать заявки на участие до 25 июля. После конкурсная программа выберет победителя. Он должен будет выполнить работы по капитальному ремонту берегоукрепительного сооружения на Цимлянском водохранилище Ростовской области.