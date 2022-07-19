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Posted 19 июля 2022,, 18:43

Published 19 июля 2022,, 18:43

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Ростовской области проведут капитальный ремонт Цимлянского водохранилища

19 июля 2022, 18:43
В городе Цимлянск местные власти ищут подрядную компанию, которая согласится провести капитальный ремонт на местном водохранилище.

На Цимлянском водохранилище нужно починить берегоукрепительные сооружения. Об этом информирует «КП-Ростов-на-Дону».

Власти готовы выделить на ремонтные работы свыше 120,3 миллиона рублей. Управление водными ресурсами Цимлянского водохранилища объявило соответствующий конкурс. Потенциальные подрядчики имеют возможность подать заявки на участие до 25 июля. После конкурсная программа выберет победителя. Он должен будет выполнить работы по капитальному ремонту берегоукрепительного сооружения на Цимлянском водохранилище Ростовской области.

Завершить ремонт берегоукрепительных сооружений нужно до 31 октября.

#Общество#Новости
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