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Posted 19 июля 2022, 07:32

Published 19 июля 2022, 07:32

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Власти Ростовской области объяснили трату больше 84 миллионов рублей на пиар в июле

19 июля 2022, 07:32
Власти Ростовской области собираются потратить на услуги средств массовой информации ещё более 84 миллионов рублей, информация об этом появилась на портале закупок.

Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области выступило заказчиком 11 тендеров на услуги средств массовой информации, радио и телеканале. Максимальная стоимость этих тендеров составила 84,3 миллиона рублей, а дороже других оценили услуги телеканалов, на конкурсы которых выделили по 15 миллионов рублей.

Согласно документам заявок, исполнителям предстоит выпускать материалы и сюжеты, которые не включают в себя сведения, составляющие государственную тайну, жестокости или насилия, а также информацию, распространение которой противоречит действующему законодательству.

Так, например, от телеканалов потребуется произвести и разместить 250 минут материалов, соответствующих требованиям заказчика, от печатных СМИ — разместить от 10 до 52 полос материалов в зависимости от формата издания и заказа. Вместе с этим интернет-изданиям предстоит разместить от 10 до 100 материалов разного объема, при этом среднесуточная посещаемость изданий должна составлять от трех до 30 тысяч человек. От студий радиовещания, претендующих на заказ, потребуется иметь охват аудитории не менее одного миллиона слушателей, а общее количество выпущенных материалов по заявке должно составить 455 минут эфирного времени. Период исполнения контракта с 8 сентября до 23 декабря текущего года.

Прием заявок от участников конкурса будет закрыт 15 августа, а поставщиков выберут спустя три дня.

Редакция Rostovgazeta решила выяснить, с чем связаны подобные затраты на освещение деятельности властей, и обратилась к заказчику.

В своем ответе представители Министерства рассказали, что информирование население об итогах их деятельности является не личным желанием, а требованием законодательства и обязанностью. Именно поэтому основными темами для освещения станет реализация нацпроектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Культура», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные дороги», «Производительность труда», «Туризм», «Наука», еще три нацпроекта, освещение местных инициатив, деятельность органов власти, а также другие социально значимые темы.

Что касается вопроса увеличения затрат на услуги средств массовой информации, в ведомстве рассказали, что Минфин Российской Федерации осуществляет контроль за расходованием бюджетных средств и рекомендует оптимизировать расходы на освещение деятельности властей.

«По итогам 2022 года сумма расходов бюджета Ростовской области на закупку работ (услуг) по информационному освещению деятельности органов государственной власти Ростовской области в СМИ не превысит сумму аналогичных расходов 2021 года», — в заключение добавили в ведомстве.

Напомним, весной правительство выделило 37 миллионов рублей на пиар и размещение социальных плакатов на городских улицах.

#Общество#Новости
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