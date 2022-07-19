Власти Ростовской области объяснили трату больше 84 миллионов рублей на пиар в июле

Так, например, от телеканалов потребуется произвести и разместить 250 минут материалов, соответствующих требованиям заказчика, от печатных СМИ — разместить от 10 до 52 полос материалов в зависимости от формата издания и заказа. Вместе с этим интернет-изданиям предстоит разместить от 10 до 100 материалов разного объема, при этом среднесуточная посещаемость изданий должна составлять от трех до 30 тысяч человек. От студий радиовещания, претендующих на заказ, потребуется иметь охват аудитории не менее одного миллиона слушателей, а общее количество выпущенных материалов по заявке должно составить 455 минут эфирного времени. Период исполнения контракта с 8 сентября до 23 декабря текущего года.