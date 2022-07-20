Россиян предупредили об опасностях встреч с ядовитыми медузами

Posted 20 июля 2022,, 13:37
Published 20 июля 2022,, 13:37
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как рассказала в беседе с News.ru врач-дерматокосметолог Ольга Божок, все медузы в определенный цикл жизни становятся ядовитыми. Но у Черноморского побережья, где привыкло отдыхать большинство россиян, смертельно ядовитые медузы не водятся. Тем не менее, даже встреча с черноморскими медузами может оказаться очень неприятной для купальщика.
При контакте человека со щупальцами медуз на коже может возникнуть покраснение, раздражение, даже химический ожог. Поэтому необходимо сразу применить комплекс мер по устранению последствий такого контакта.
Во-первых, нужно смыть с кожи яд при помощи воды и простого мыла. Во-вторых, надо пропить антигистаминные средства коротким курсом на несколько дней. В-третьих, следует избегать попадания на место ожога солнечных лучей, иначе есть риск появления пигментного пятна.
А вот мочиться на обожженное место не стоит – лучше «народных» средств действуют увлажняющие кремы.