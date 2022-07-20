Россиян предупредили об опасностях встреч с ядовитыми медузами

Как рассказала в беседе с News.ru врач-дерматокосметолог Ольга Божок, все медузы в определенный цикл жизни становятся ядовитыми. Но у Черноморского побережья, где привыкло отдыхать большинство россиян, смертельно ядовитые медузы не водятся. Тем не менее, даже встреча с черноморскими медузами может оказаться очень неприятной для купальщика.