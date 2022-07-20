В Ростове без света останутся сотни домов 20 июля

Posted 20 июля 2022, 07:30
Published 20 июля 2022, 07:30
Modified 1 октября, 15:19
Updated 1 октября, 15:19
В организации рассказали, что в Ростове в среду, 20 июля, пройдут массовые отключения электроэнергии, которые затронут несколько районов города. Основной причиной этого станет необходимость провести технические работы на оборудовании.
Так, например, в Советском районе без света останутся жители проспекта Коммунистического, на Каменке — жители улиц Тракторной, Куликовской, Фронтовой, Дачной, Вавилова, Стасова и еще шести улиц.
В Октябрьском районе свет отключат на улице Шеболдаева, в центре города в течение рабочего дня без света останутся переулки Халтуринский и Островский, а также улицы Пушкинская, Горького и проспект Буденновский, а вместе с ними и несколько десятков улиц в Ленинском районе и проспект 40-летия Победы в Александровке.