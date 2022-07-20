В Ростове без света останутся сотни домов 20 июля

В Октябрьском районе свет отключат на улице Шеболдаева, в центре города в течение рабочего дня без света останутся переулки Халтуринский и Островский, а также улицы Пушкинская, Горького и проспект Буденновский, а вместе с ними и несколько десятков улиц в Ленинском районе и проспект 40-летия Победы в Александровке.