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Posted 20 июля 2022, 07:30

Published 20 июля 2022, 07:30

Modified 1 октября, 15:19

Updated 1 октября, 15:19

В Ростове без света останутся сотни домов 20 июля

20 июля 2022, 07:30
В Ростове предупредили о плановых отключениях электроэнергии из-за технических работ в среду, 20 июля, информация появилась на портале АО «Донэнерго».

В организации рассказали, что в Ростове в среду, 20 июля, пройдут массовые отключения электроэнергии, которые затронут несколько районов города. Основной причиной этого станет необходимость провести технические работы на оборудовании.

Так, например, в Советском районе без света останутся жители проспекта Коммунистического, на Каменке — жители улиц Тракторной, Куликовской, Фронтовой, Дачной, Вавилова, Стасова и еще шести улиц.

В Октябрьском районе свет отключат на улице Шеболдаева, в центре города в течение рабочего дня без света останутся переулки Халтуринский и Островский, а также улицы Пушкинская, Горького и проспект Буденновский, а вместе с ними и несколько десятков улиц в Ленинском районе и проспект 40-летия Победы в Александровке.

Полный график отключений можно изучить по прямой ссылке.

Ранее стало известно, где ожидаются отключения света до 24 июля.

#Общество#Новости
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