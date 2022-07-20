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Posted 20 июля 2022, 08:05

Published 20 июля 2022, 08:05

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

В Ростове ограничили движение по Ворошиловскому с 20 июля

20 июля 2022, 08:05
В Ростове-на-Дону вступили в силу ограничения проезда по Ворошиловскому проспекту, о которых предупреждали в городском Департаменте автодорог.

В Ростове со среды, 20 июля, начинают действовать ограничения проезда, введенные из-за строительства водопроводной сети в центре города. Инженерные коммуникации планируют использовать для ликвидации пожаров, а сами работы будут вести у здания по адресу Ворошиловский, 82/4.

Теперь до 1 октября текущего года автомобилисты не смогут проехать по участку между улицей Текучева и Ворошиловским, 80.

Ранее стало известно, на какой срок запланировано ограничить проезд по переулку Семашко.

#Общество#Новости
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