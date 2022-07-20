В Ростове ограничили движение по Ворошиловскому с 20 июля

Posted 20 июля 2022, 08:05
Published 20 июля 2022, 08:05
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
В Ростове со среды, 20 июля, начинают действовать ограничения проезда, введенные из-за строительства водопроводной сети в центре города. Инженерные коммуникации планируют использовать для ликвидации пожаров, а сами работы будут вести у здания по адресу Ворошиловский, 82/4.
Теперь до 1 октября текущего года автомобилисты не смогут проехать по участку между улицей Текучева и Ворошиловским, 80.