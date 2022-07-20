В Ростове ограничили движение по Ворошиловскому с 20 июля

В Ростове-на-Дону вступили в силу ограничения проезда по Ворошиловскому проспекту, о которых предупреждали в городском Департаменте автодорог.

В Ростове со среды, 20 июля, начинают действовать ограничения проезда, введенные из-за строительства водопроводной сети в центре города. Инженерные коммуникации планируют использовать для ликвидации пожаров, а сами работы будут вести у здания по адресу Ворошиловский, 82/4. Теперь до 1 октября текущего года автомобилисты не смогут проехать по участку между улицей Текучева и Ворошиловским, 80. Ранее стало известно, на какой срок запланировано ограничить проезд по переулку Семашко.