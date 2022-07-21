После Рогозина: какие перспективы открылись перед российской космонавтикой

Posted 21 июля 2022, 06:47
Published 21 июля 2022, 06:47
Modified 1 октября, 15:04
Updated 1 октября, 15:04
В издании напомнили, что с 2018 года должность главы Роскосмоса занимал Дмитрий Рогозин, который преодолевал всю критику и слухи о собственной отставке. Тем не менее уже в 2022 году стало известно, что его должность займет Юрий Борисов, а общественность так и не получила ответа: почему это произошло? И какие перспективы откроются перед отечественной космонавтикой после смены руководства?
Эксперты до сих пор спорят, что именно могло стать причиной отставки, поскольку с одной стороны открытой критики профессиональной деятельности так и не поступало, а с другой стороны за последние несколько лет у Роскосмоса накопилось слишком много «недоделок». Среди самых известных — ракета-носитель сверхтяжелого класса, посещаемая лунная база и пилотируемый корабль «Орёл». И в ближайшее время даже невозможно сделать прогноз о том, когда эти проекты будут реализованы.
Популяризатор космонавтики Филипп Терехов со скептицизмом отозвался о деятельности Роскосмоса последних лет, среди провалов по его мнению оказались и «Луна-25», и «Экзомарс», модули РОСС, ядерный буксир «Зевс» и другие программы, которые уже наверняка не будут реализованы до 2025 года.
«У агентства остаются „долгострои“ — проекты, не просто идущие годами, а постоянно переносящиеся вправо», — сообщил эксперт, добавив, что у агентства были и «взлеты». Например, запуск модуля «Наука», а также применение ракет-носителей «Ангара». Терехов также положительно отозвался о популяризации космоса и трехлетних запусках без единой аварии, что только укрепляет положительный образ космической отрасли. Еще одним из очевидных успехов эксперт назвал стабилизацию ситуации на космодроме «Восточном», благодаря чему новости о скандалах и уголовных делах сменили новости о строительстве.
Президент Фонда «Центр развития региональной политики» Илья Гращенков также признал достижения Рогозина, сообщив, что бывший глава Роскосмоса хорошо справился с задачей управления, имея навыки, далекие от космонавтики.
Гращенков напомнил, что назначение Дмитрия Рогозина пришлось на период президентства Дмитрия Медведева и стало фактически авансом за громкое имя отца. Он считает, что на тот момент Роскосмос действительно нуждался в грамотном пиарщике, который бы формировал инфоповоды и привлекал внимание к агентству, но теперь времена изменились.
«Роскосмосу нужен более структурный человек, который займётся более прикладными вещами» — поделился мнением Гращенков, добавив, что с глобальными политическими задачами Роскосмос безусловно не справился. За прошедшие четыре года ему не удалось стать конкурентом NASA и более того не удалось справиться ни с увеличением спутниковой группировки, ни даже озаботиться возможностью посылать экспедиции на другие планеты.
Независимый эксперт в авиакосмической отрасли Вадим Лукашевич согласился с предыдущим экспертом в том, что Рогозин справляется с задачей популяризатора, а потому его навыки и безусловная преданность правительству могут понадобиться в СВО на Украине. По мнению эксперта ситуация в «Роскосмосе» всегда была стабильно плохой, начиная от недоиспользования выделенного бюджета и заканчивая срывами сроков программ.
«Сейчас, после 24 февраля, полный обвал по зарубежному сотрудничеству. Если мы говорим, что сделал Рогозин для будущего нашей космонавтики, я скажу — он сделал ее балаганом. Когда пришел Рогозин, аварийности стало меньше, Рогозин приписал это себе, что неправильно, потому что производственный цикл создания ракет — 2,5 года», — объяснил эксперт, сообщив, что фактически безаварийные запуски были результатом работ предшественника Рогозина — Олега Остапенко. Лукашевич считает, что для точных выводов о деятельности Рогозина необходимо посмотреть, куда дальше будет направлена его деятельность. Эксперт уверен, что уже сейчас для Рогозина подготовили другую должность, которая по слухам может оказаться как и постом главы администрации президента, так и замглавы администрации, курирующего восток Украины.
Теперь Рогозина заменит его преемник — Юрий Борисов, и главный прогноз, который делают эксперты сейчас — это потенциальная милитаризация космоса.
Так с января 2022 года Роскосмос провел девять запусков, из них только треть была их собственной инициативой. Заказчиком шести оказалось Минобороны и ВКС Российской Федерации. Между тем с начала года не было ни одного коммерческого пуска или запуска научных спутников. Во втором полугодии запланировано еще шесть пусков по заказу МО и ВКС РФ, восемь пусков по инициативе Роскосмоса и ИКИ РАН, а также четыре коммерческих пуска, заказчиками которых стали Южная Корея, Япония и Ангола.
В условиях растущей геополитической напряженности кандидатура Юрия Борисова в качестве главы Роскосмоса выглядит наиболее логичной, так все силы будут направлены на оборону, а гражданская космонавтика будет ожидать стабилизации отношений между Россией и западными странами.
Филипп Терехов рассказал, что еще в начале лета ходили слухи о возможных изменениях, которые внесут в Федеральную космическую программу. Ожидается, что больше вниманию станут уделять прикладной космонавтике, спутникам зондирования земли. А вот перспективные разработки с пилотируемой и научной космонавтикой останутся ждать лучших времен. «Решение выглядит логичным в сегодняшних условиях, но, в любом случае, надо будет смотреть новую ФКП, если она будет изменена», — добавил эксперт.
Сейчас ожидается, что стимулом для развития Роскосмоса станут США, которые хотя и выступают за мирный космос, все же сформировали специальное подразделение разведки Space Delta 19. Это подразделение будет занято отслеживанием действий Китая и России с орбиты.
Однако эксперт Филипп Терехов считает, что пока не представляется возможным сделать прогноз о возможностях развития отечественной космонавтики за счет армии.
«В общем случае военная программа может оказать совершенно произвольный эффект на то, что мы считаем космическими достижениями. Успехи в гражданской и научной космонавтике будут обязаны военным успехам, если технология окажется совместима», — заявил Терехов, добавив, что при таком развитии событий военные инженеры-конструкторы могут начать разработку научных и гражданских спутников, как это было во времена СССР.
Но Илья Гращенков призвал не возглашаться больших надежд на влияние армии на космонавтику, поскольку сейчас отрасль существенно изменилась. Эксперт усомнился, что Россия действительно располагает знаниями, навыками и собственными наработками в области космонавтики, поскольку это технологии особой точности, а российские изобретатели пока не смогли создать собственные процессоры.
«Наука современного шестого экономического уклада сильно отличается от науки четвёртого экономического уклада, которая была во времена СССР. Тогда можно было собрать ученых в стенах института, чтобы они что-то разработали. Сейчас разработки диверсифицированы по всему миру», — объяснил Гращенков, отметив, что для создания чего-либо изобретатели должны быть включены в глобальные процессы, а россиян пытаются исключить. Эксперт назвал заблуждением возможность изобрести что-то из ничего, полагаясь только на собственные интеллектуальные возможности, отметив, что даже Китай пока копирует чужие технологии и отстаёт с прогрессом собственных.
Филипп Терехов также поделился мнением, что ситуация с возобновлением соперничества между Россией и США ни к чему не приведёт, поскольку ничего нового так и не было представлено. Даже идея разведывательных спутников США — это та же разведка, которой легально занимаются страны, способные создать и запустить спутники.
«Если же вы имеете в виду свежесозданное подразделение Space Delta 18, то оно, по крайней мере как это официально объявлено, займется сбором информации о противоспутниковом оружии, которое есть у России, Китая, Индии и других угрозах для американских аппаратов», — в заключение добавил Терехов.
Вадим Лукашевич в свою очередь заявил, что не ожидает многого от нового главы Роскосмоса Борисова, поскольку отрасль космонавтики находится в упадке. Более того США значительно опережает Россию в этой сфере, поскольку одна компания Илона Маска SpaceX делает с ограниченным количеством ресурсов больше, чем вся российская космонавтика с ее 170-тысячным персоналом.
«Технологический уровень вообще несопоставим — мы летаем на ракетах, которые еще Королев делал. <…>Все серьезные космические проекты будут сейчас упираться в недостаток финансирования», — поделился Лукашевич, что с возможностью переориентирования экономики на милитаризацию страны все наукоемкие и высокотехнологичные проекты придется отложить в долгий ящик.
Если подводить итоги, то все опрошенные эксперты считают, что при Борисове ярких инфоповодов и скандалов станет меньше, но кардинальных изменений ждать не следует.
Ранее бывший глава Роскосмоса Рогозин предложил создать вузы для обучения специалистов ракетно-космической отрасли.