После Рогозина: какие перспективы открылись перед российской космонавтикой

«Сейчас, после 24 февраля, полный обвал по зарубежному сотрудничеству. Если мы говорим, что сделал Рогозин для будущего нашей космонавтики, я скажу — он сделал ее балаганом. Когда пришел Рогозин, аварийности стало меньше, Рогозин приписал это себе, что неправильно, потому что производственный цикл создания ракет — 2,5 года», — объяснил эксперт, сообщив, что фактически безаварийные запуски были результатом работ предшественника Рогозина — Олега Остапенко. Лукашевич считает, что для точных выводов о деятельности Рогозина необходимо посмотреть, куда дальше будет направлена его деятельность. Эксперт уверен, что уже сейчас для Рогозина подготовили другую должность, которая по слухам может оказаться как и постом главы администрации президента, так и замглавы администрации, курирующего восток Украины.