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Юрий Лоза остался недоволен качеством ремонта трассы М-4 «Дон» в Ростовской области

21 июля 07:23
Фото: страница в соцсети
Юрий Лоза
Певец Юрий Лоза пожаловался на транспортные проблемы в Ростовской области, сообщил он в соцсети «ВКонтакте».

По словам артиста, строительство трассы М-4 «Дон» никогда не завершится, так как она проходит через донской регион. По его словам, работы здесь не заканчиваются никогда.

«Это просто кормушка. Сейчас идет реконструкция моста в Каменске-Шахтинском. Кто проложил трассу через этот город, я не знаю, но сделано это было явно намеренно», — считает Лоза.

Он добавил, что из-за моста образуются многокилометровые пробки, после которых водители хотят отдохнуть и заправиться. А самом городе три заправки одной фирмы и большое количество отелей.

«Все правильно пишете. Я бы еще добавил про постоянно появляющиеся участки платных дорог», — заявили подписчики в комментариях.

«Дороги у нас - точно одно безобразие. Нет у нас единой государственной строительной структуры, которая должна проектировать и составлять смету», — пишут пользователи.

Ранее ростовчане уже попросили Юрия Лозу перестать жаловаться после критики М-4 «Дон».

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