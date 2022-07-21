Юрий Лоза остался недоволен качеством ремонта трассы М-4 «Дон» в Ростовской области

По словам артиста, строительство трассы М-4 «Дон» никогда не завершится, так как она проходит через донской регион. По его словам, работы здесь не заканчиваются никогда.
«Это просто кормушка. Сейчас идет реконструкция моста в Каменске-Шахтинском. Кто проложил трассу через этот город, я не знаю, но сделано это было явно намеренно», — считает Лоза.
Он добавил, что из-за моста образуются многокилометровые пробки, после которых водители хотят отдохнуть и заправиться. А самом городе три заправки одной фирмы и большое количество отелей.
«Все правильно пишете. Я бы еще добавил про постоянно появляющиеся участки платных дорог», — заявили подписчики в комментариях.
«Дороги у нас - точно одно безобразие. Нет у нас единой государственной строительной структуры, которая должна проектировать и составлять смету», — пишут пользователи.