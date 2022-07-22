Минпромторг одобрил программу раздачи продуктов малоимущим

Posted 22 июля 2022, 17:56
Published 22 июля 2022, 17:56
Modified 18 сентября 2022, 15:22
Updated 18 сентября 2022, 15:22
Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Известия», в Минпромторге заявили, что внедрение фудшеринга поможет поддержать малоимущих граждан. Кроме этого, раздача продуктов спасет порядка одного миллиона тонн продовольствия за год.
В ведомстве пояснили, что программу необходимо согласовать с налоговой службой. Именно из-за НДС ритейлерам выгодней списывать продукты, нежели передавать их на благотворительность.