Минпромторг одобрил программу раздачи продуктов малоимущим

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Известия», в Минпромторге заявили, что внедрение фудшеринга поможет поддержать малоимущих граждан. Кроме этого, раздача продуктов спасет порядка одного миллиона тонн продовольствия за год.