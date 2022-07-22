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Posted 22 июля 2022, 17:56

Published 22 июля 2022, 17:56

Modified 18 сентября 2022, 15:22

Updated 18 сентября 2022, 15:22

Минпромторг одобрил программу раздачи продуктов малоимущим

Минпромторг одобрил программу раздачи продуктов малоимущим

22 июля 2022, 17:56
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Российские власти решили поддержать программу фудшеринга для поддержки малоимущих. Продукты из магазинов с истекающим сроком годности будут раздавать нуждающимся.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Известия», в Минпромторге заявили, что внедрение фудшеринга поможет поддержать малоимущих граждан. Кроме этого, раздача продуктов спасет порядка одного миллиона тонн продовольствия за год.

В ведомстве пояснили, что программу необходимо согласовать с налоговой службой. Именно из-за НДС ритейлерам выгодней списывать продукты, нежели передавать их на благотворительность.

#Экономика#Новости
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