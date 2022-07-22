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Posted 22 июля 2022, 13:40

Published 22 июля 2022, 13:40

Modified 11 сентября 2022, 09:30

Updated 11 сентября 2022, 09:30

В Ростове будут судить адвоката, передавшего полицейскому три млн рублей взятки

В Ростове будут судить адвоката, передавшего полицейскому три млн рублей взятки

22 июля 2022, 13:40
Фото: 1MI.
В Ростове-на-Дону на скамье подсудимых оказался адвокат, который выступил посредником в передаче взятки, заявили в УСКР по региону.

Следствие установило, что в мае адвокат пришел в отдел полиции и передал одному из сотрудников три миллиона рублей. За это он хотел, чтобы его клиенту вменяли менее тяжкий состав преступления.

По данному факту возбудили уголовное дело, после чего собрали необходимые доказательства. Сейчас все материалы в отношении адвоката направили в суд.

Фигурантом уголовного дела стал и полицейский, получивший деньги. Сейчас оно находится в производстве следователя.

Ранее в Ростовской области директора аптеки посадили в тюрьму за взятку полицейскому.

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#Илья Протвинов#Новости
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