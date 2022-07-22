В Ростовской области ожидаются ливни, град и шквалистый ветер с 22 по 24 июля

Posted 22 июля 2022, 06:45
Published 22 июля 2022, 06:45
Modified 11 сентября 2022, 09:30
Updated 11 сентября 2022, 09:30
Метеорологи рассказали, что в пятницу, 22 июля, на территории региона ожидаются переменная облачность, а в отдельных районах пройдут дожди с грозами и градом. Скорость ветра будет колебаться от шести до 18 метров в секунду во время грозы, а температура воздуха ночью опустится до +14 градусов, при этом днем сохранится достаточно жаркая температура от +26 до +29 градусов.
На выходных 23 и 24 июля должно похолодать, дожди и грозы будут наблюдаться в большей части районов, а также сохраняется возможность выпадения града. Скорость ветра сохранится, однако воздух станет чуть холоднее — так днем ожидается от +20 до +25 градусов, и только в отдельных районах температура будет достигать +28 градусов.