В Ростовской области ожидаются ливни, град и шквалистый ветер с 22 по 24 июля

Метеорологи рассказали, что в пятницу, 22 июля, на территории региона ожидаются переменная облачность, а в отдельных районах пройдут дожди с грозами и градом. Скорость ветра будет колебаться от шести до 18 метров в секунду во время грозы, а температура воздуха ночью опустится до +14 градусов, при этом днем сохранится достаточно жаркая температура от +26 до +29 градусов.