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Posted 22 июля 2022, 06:45

Published 22 июля 2022, 06:45

Modified 11 сентября 2022, 09:30

Updated 11 сентября 2022, 09:30

В Ростовской области ожидаются ливни, град и шквалистый ветер с 22 по 24 июля

В Ростовской области ожидаются ливни, град и шквалистый ветер с 22 по 24 июля

22 июля 2022, 06:45
Фото: 1MI.
В Ростовской области синоптики предсказали ухудшение погоды с 22 по 24 июля, которое будет сопровождаться ливнями и градом, об этом сообщили в Северо-Кавказском гидрометцентре.

Метеорологи рассказали, что в пятницу, 22 июля, на территории региона ожидаются переменная облачность, а в отдельных районах пройдут дожди с грозами и градом. Скорость ветра будет колебаться от шести до 18 метров в секунду во время грозы, а температура воздуха ночью опустится до +14 градусов, при этом днем сохранится достаточно жаркая температура от +26 до +29 градусов.

На выходных 23 и 24 июля должно похолодать, дожди и грозы будут наблюдаться в большей части районов, а также сохраняется возможность выпадения града. Скорость ветра сохранится, однако воздух станет чуть холоднее — так днем ожидается от +20 до +25 градусов, и только в отдельных районах температура будет достигать +28 градусов.

В начале рабочей недели также предсказывали ливни с градом, однако прогноз так и не оправдался.

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