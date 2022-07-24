rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростове на Шолохова ограничат движение транспорта с 13 августа до 13 сентября

24 июля 12:17
Фото: 1mediainvest.ru
В Ростове-на-Дону на улице Шолохова частично перекроют движение для автомобильного транспорта, сообщается на официальном сайте администрации города.

С 13 августа по 13 сентября для ростовских автомобилистов ограничат проезд по улице Шолохова в районе дома 312. Причина временных ограничений — строительство газопровода для подключения жилого дома на улице Малое Зеленое Кольцо.

Также на месяц с 7 августа по 7 сентября движение ограничат по переулку Югова рядом с домом 26/29. Тут ограничения также обусловлены работами по строительству газопровода.

Напомним, что остановка автотранспорта будет запрещена с 1 августа рядом с Комсомольской площадью из-за ремонта одноэтажного дома. Ограничение введено на один месяц. Оно объясняется работой строительной техники в этом районе.

Материалы по теме
С 30 июля по 1 декабря Социалистическую в центре в Ростове частично перекроютВ центре Ростова перекроют движение по улице Социалистической до 1 декабряВ Ростове до ноября перекроют переулок Семашко в центре города
#Новости#Алина Заярная#Город
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00