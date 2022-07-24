В Ростове на Шолохова ограничат движение транспорта с 13 августа до 13 сентября

С 13 августа по 13 сентября для ростовских автомобилистов ограничат проезд по улице Шолохова в районе дома 312. Причина временных ограничений — строительство газопровода для подключения жилого дома на улице Малое Зеленое Кольцо.
Также на месяц с 7 августа по 7 сентября движение ограничат по переулку Югова рядом с домом 26/29. Тут ограничения также обусловлены работами по строительству газопровода.
Напомним, что остановка автотранспорта будет запрещена с 1 августа рядом с Комсомольской площадью из-за ремонта одноэтажного дома. Ограничение введено на один месяц. Оно объясняется работой строительной техники в этом районе.